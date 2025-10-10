«У нас есть дополнительные мощности». В Еврокомиссии рассказали о помощи Украине для прохождения зимнего периода

ЕС будет продолжать поддерживать Украину и в восстановлении энергетической инфраструктуры, и в предоставлении зимней помощи (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Европейская комиссия заявила, что ЕС имеет мощности для продолжения поддержки Украины для обеспечения прохождения зимнего периода на фоне целенаправленных российских ударов по украинской энергетике .

«Мы самым решительным образом осуждаем эти удары. К сожалению, это не является чем-то новым, ведь такое происходит с начала войны. Россия хирургически и стратегически уничтожает, атакует и нацеливается на украинскую энергетическую инфраструктуру, и это абсолютно позорно», — заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, комментируя последнюю серию российских ударов в ночь на 10 октября. Об этом сообщает Укринформ.

Она отметила, что ЕС поддерживает связь с украинскими властями, а также с представителями G7, добавив, что ЕС «будет продолжать поддерживать Украину как в плане восстановления инфраструктуры, так и в предоставлении зимней помощи, как это было в прошлом году».

«У нас есть дополнительные мощности как для Украины, так и для Молдовы, и мы будем продолжать помогать. Сейчас продолжаются интенсивные дискуссии, и Украина может рассчитывать на нашу поддержку в будущем, поскольку на улице становится холоднее», — сказала Итконен.

Она подчеркнула, что российские удары наносят ущерб не только инфраструктуре, но и критически важным сервисам, в том числе больницам и школам.

Паула Пинью, главный пресс-секретарь Европейской комиссии, добавила, что ЕС «с начала войны делает все возможное, чтобы помочь украинцам восстановить энергетическую инфраструктуру».

Ранее Матти Маасикас, управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних связей, заявил, что Евросоюз продолжает искать пути финансирования украинских энергетиков накануне зимы на фоне российских атак на энергосистему, уже выделив 800 млн евро с этой целью. При этом он уточнил, что ЕС оценивает дефицит в 400 млн евро и намерен его восполнить.

Как сообщалось, 10 октября группа послов стран G7 в Украине провела срочную встречу с министром энергетики Украины Светланой Гринчук и представителями энергокомпаний — НЭК Укрэнерго, НАК Нафтогаз и НАЭК Энергоатом.