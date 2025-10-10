«У нас есть дополнительные мощности». В Еврокомиссии рассказали о помощи Украине для прохождения зимнего периода
ЕС будет продолжать поддерживать Украину и в восстановлении энергетической инфраструктуры, и в предоставлении зимней помощи (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Европейская комиссия заявила, что ЕС имеет мощности для продолжения поддержки Украины для обеспечения прохождения зимнего периода на фоне целенаправленных российских ударов по украинской энергетике.
«Мы самым решительным образом осуждаем эти удары. К сожалению, это не является чем-то новым, ведь такое происходит с начала войны. Россия хирургически и стратегически уничтожает, атакует и нацеливается на украинскую энергетическую инфраструктуру, и это абсолютно позорно», — заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, комментируя последнюю серию российских ударов в ночь на 10 октября. Об этом сообщает Укринформ.
Она отметила, что ЕС поддерживает связь с украинскими властями, а также с представителями G7, добавив, что ЕС «будет продолжать поддерживать Украину как в плане восстановления инфраструктуры, так и в предоставлении зимней помощи, как это было в прошлом году».
«У нас есть дополнительные мощности как для Украины, так и для Молдовы, и мы будем продолжать помогать. Сейчас продолжаются интенсивные дискуссии, и Украина может рассчитывать на нашу поддержку в будущем, поскольку на улице становится холоднее», — сказала Итконен.
Она подчеркнула, что российские удары наносят ущерб не только инфраструктуре, но и критически важным сервисам, в том числе больницам и школам.
Паула Пинью, главный пресс-секретарь Европейской комиссии, добавила, что ЕС «с начала войны делает все возможное, чтобы помочь украинцам восстановить энергетическую инфраструктуру».
Ранее Матти Маасикас, управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних связей, заявил, что Евросоюз продолжает искать пути финансирования украинских энергетиков накануне зимы на фоне российских атак на энергосистему, уже выделив 800 млн евро с этой целью. При этом он уточнил, что ЕС оценивает дефицит в 400 млн евро и намерен его восполнить.
Как сообщалось, 10 октября группа послов стран G7 в Украине провела срочную встречу с министром энергетики Украины Светланой Гринчук и представителями энергокомпаний — НЭК Укрэнерго, НАК Нафтогаз и НАЭК Энергоатом.