Она ей больше не нужна. ЕС отменил разрешение на покупку российской нефти одной из европейских стран

Евросоюз в рамках 18-го пакета антироссийских санкций отменил разрешение для Чехии закупать нефть из России.

Об этом пишет The Moscow Times.

Чехия получала российскую нефть по трубопроводу Дружба, который был запущен в 1964 году. Маршрут поставок пролегал через территорию Украины.

Реклама

В 2024 году Россия обеспечила 42% всего чешского импорта топлива, или 2,7 млн тонн. При этом объемы поставок упали по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза.

«Чехия начала снижать закупки нефти у России после начала полномасштабной войны в Украине. В 2022 году ЕС ввел нефтяное эмбарго на российскую нефть, но Прага добилась исключения на два года и продолжила импорт», — говорится в публикации. — «Заместитель директора государственной трубопроводной компании Чехии Зденек Дундр подчеркивал, что исключение будет действовать до тех пор, пока страна не увеличит мощности Трансальпийского трубопровода (TAL)».

В январе 2025 года премьер-министр страны Петр Фиала заявил о готовности полностью отказаться от российской нефти.

После прекращения закупок Чехией трубопровод Дружба продолжает поставлять нефть Венгрии и Словакии.

«Но страны ЕС решили полностью отказаться от российских углеводородов до 1 января 2028 года», — говорится в публикации, — «В мае Еврокомиссия представила план действий, который позволит этого достичь. Однако Венгрия и Словакия его не поддержали».

Как сообщалось, в апреле Чехия впервые в своей истории достигла полной независимости от поставок российской нефти.

Спустя более 60 лет Чешская Республика независима от нефтепровода Дружба благодаря расширению нефтепровода TAL, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Теперь Чехия может получать из западных нефтепроводов до 8 млн тонн нефти в год, что полностью покроет потребление НПЗ страны.

В ноябре 2022 года правительство Чехии приняло решение о реализации проекта TAL-PLUS, который обеспечит увеличение пропускной способности европейского нефтепровода TAL. Это стало ответом на российское вторжение в Украину в феврале 2022 года. Технические работы были начаты в мае 2024 года.

Поставки российской нефти через Дружбу должны были продолжаться до июня, но были прекращены в марте 2025 года из-за проблем с оплатой, связанных с санкциями против России.

Еще в 2024 году российская нефть занимала 42% всех поставок в Чехию.