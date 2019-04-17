ЕС опубликовал список американских товаров стоимостью $20 млрд, которые рискуют попасть под санкции Вчера, 15:34 300 Цей матеріал також доступний українською Capri23auto / pixabay Capri23auto / pixabay

Евросоюз может ввести новые пошлин на товары американского экспорта стоимостью $20 млрд, сообщила Еврокомиссия.

17 апреля ЕК начала консультации по этому вопросу, которые продлятся до 31 мая.

"Опубликованный сегодня список охватывает широкий спектр товаров американского экспорта в ЕС, от самолетов до химикатов и сельскохозяйственной продукции (от замороженной рыбы и цитрусовых до кетчупа), общей стоимостью около $20 млрд", - говорится в сообщении.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем подчеркнула, что ЕС открыт к переговорам с США, "если они будут без каких-либо предварительных условий и будут нацелены на справедливый результат".

Читайте также: Трамп пригрозил ввести пошлины на весь импорт из Китая

Как сообщалось, намерение Еврокомиссии ввести пошлины связано с продолжающимся спором по поводу субсидий для крупных авиапроизводителей. Разбирательство США и ЕС во Всемирной торговой организации из-за субсидий, предоставляемых американскому авиапроизводителю Boeing и его европейскому конкуренту Airbus, тянется уже почти 15 лет.

8 апреля торговый представитель США Роберт Лайтхайзер предложил ввести пошлины на импорт целого ряда товаров из ЕС - от крупных коммерческих воздушных судов и авиазапчастей до молочной продукции и вин в качестве ответа на субсидии для Airbus. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины на товары из Евросоюза стоимостью $11 млрд. В Еврокомиссии заявили, что готовят ответные меры в связи с субсидиями США для Boeing.

