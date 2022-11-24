Греция за $70, а Польша — за $30. ЕС не может договориться об ограничении цен на российскую нефть 24 ноября, 11:26 Себестоимость добычи российской нефти составляет около $20 за баррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Как сообщает Reuters, на встрече в Брюсселе страны ЕС обсуждали предложение установить предельную цену в диапазоне $65−70 за баррель, но этот уровень оказался слишком низким для одних и слишком высоким для других.

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Польша, Литва и Эстония считают, что $65−70 за баррель оставят России слишком высокую прибыль, поскольку себестоимость добычи составляет около $20 за баррель.

Кипр, Греция и Мальта — страны, зарабатывающие на перевозке российской нефти танкерами — считают, что верхний предел слишком низкий и требуют компенсации за потерю бизнеса или больше времени на адаптацию к новым условиям.

«Польша говорит, что не может подняться выше $30 за баррель. Кипр требует компенсации. Греции нужно больше времени», — рассказал агентству один из дипломатов, знакомый с позициями на переговорах.

Для принятия окончательного решения необходимо согласие всех послов.

Страны G7, включая США, а также весь Европейский союз и Австралию, намерены ввести ограничения на экспорт российской нефти морским транспортом с 5 декабря. Этот шаг является частью санкций, направленных на сокращение доходов Москвы от экспорта нефти, чтобы у нее было меньше денег для финансирования вторжения в Украину.

Рыночная стоимость российской нефти сейчас составляет около $68.