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ЕС может ввести пошлины на товары из США стоимостью $11,5 млрд

15 апреля, 10:07
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ЕС может ввести пошлины на товары из США стоимостью $11,5 млрд - фото

Capri23auto / pixabay

Евросоюз может ввести новые пошлин на товары американского экспорта стоимостью 10,2 млрд евро ($11,5 млрд) из-за субсидий для Boeing, сообщает Bloomberg.

В список, с которым ознакомилось агентство, попали разные товары - от сумок до вертолетов.

По словам источника Bloomberg, Еврокомиссия в пятницу, 12 апреля, представила соответствующий документ на рассмотрение торговых экспертов государств ЕС. Следующая встреча по этому вопросу назначена на 15 апреля.

Как сообщалось, 8 апреля торговый представитель США Роберт Лайтхайзер предложил ввести пошлины на импорт целого ряда товаров из ЕС - от крупных коммерческих воздушных судов и авиазапчастей до молочной продукции и вин в качестве ответа на субсидии для Airbus. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины на товары из Евросоюза стоимостью $11 млрд. В Еврокомиссии заявили, что готовят ответные меры в связи с субсидиями США для Boeing.

Всемирная торговая организация рассматривает два параллельных иска по поводу искажающей рынок поддержки авиапроизводителей.

Теги:   США Евросоюз Пошлины

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