ЕС и США поддержали создание Бюро финбезопасности - Порошенко

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Президент еще в апреле признал законопроект как неотложный
Фото: АП

Президент еще в апреле признал законопроект как неотложный

Европейский Союз и США поддержали законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности в Украине.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с бизнесом, передает корреспондент НВ Бизнес.

"Наконец мы получили поддержку со стороны наших европейских и американских партнеров", - сказал президент.

Порошенко напомнил, что еще в апреле признал законопроект как неотложный.

"Но "воз и ныне там". И мне порой кажется, что его принятие блокирует межфракционное лобби силовиков, потому что оно в случае принятия закона теряет доильный аппарат, которым выцеживает из бизнеса все соки", - написал он в Twitter.

Напомним, что 22 марта 2017 года Кабинет министров Украины предварительно одобрил законопроект о Службе финансовых расследований, которую должны были создать вместо налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и Службы безопасности и обороны (СБУ).

В апреле Национальный совет реформ заблокировал соответствующий законопроект. При этом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за ликвидацию налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в СБУ и Нацполиции.

В сентябре правительство одобрило законопроект о создании Службы финансовых расследований.

28 февраля 2018 года глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о завершении разработки законопроекта о Национальном бюро финансовых расследований и обнародовала документ.

Порошенко заявлял, что этот законопроект позволит прекратить давление на бизнес силовых структур, а также станет единственным органом расследования неуплаты налогов.

При этом, экс-министр финансов Александр Данилюк в интервью НВ раскритиковал инициативу создания Национального бюро финансовых расследований.

 

 

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