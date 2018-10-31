ЕС и США поддержали создание Бюро финбезопасности - Порошенко

Европейский Союз и США поддержали законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности в Украине.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с бизнесом, передает корреспондент НВ Бизнес.
"Наконец мы получили поддержку со стороны наших европейских и американских партнеров", - сказал президент.
Порошенко напомнил, что еще в апреле признал законопроект как неотложный.
"Но "воз и ныне там". И мне порой кажется, что его принятие блокирует межфракционное лобби силовиков, потому что оно в случае принятия закона теряет доильный аппарат, которым выцеживает из бизнеса все соки", - написал он в Twitter.
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Напомним, что 22 марта 2017 года Кабинет министров Украины предварительно одобрил законопроект о Службе финансовых расследований, которую должны были создать вместо налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и Службы безопасности и обороны (СБУ).
В апреле Национальный совет реформ заблокировал соответствующий законопроект. При этом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за ликвидацию налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в СБУ и Нацполиции.
В сентябре правительство одобрило законопроект о создании Службы финансовых расследований.
28 февраля 2018 года глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о завершении разработки законопроекта о Национальном бюро финансовых расследований и обнародовала документ.
Порошенко заявлял, что этот законопроект позволит прекратить давление на бизнес силовых структур, а также станет единственным органом расследования неуплаты налогов.
При этом, экс-министр финансов Александр Данилюк в интервью НВ раскритиковал инициативу создания Национального бюро финансовых расследований.
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