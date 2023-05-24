Враждебная экономика. Евросоюз и США будут контролировать инвестиции в Китай 24 мая, 13:17 Евросоюз и США разрабатывают новые инструменты для борьбы со все более враждебной экономической средой (Фото:pexels/Karolina Grabowska)

Евросоюз и США обсуждают перспективы тесного сотрудничества для устранения рисков от инвестирования в чувствительные технологии в таких странах, как Китай. Они разрабатывают новые инструменты для борьбы со все более враждебной экономической средой.

Как сообщает Bloomberg, партнеры пытаются согласовать свои подходы к проверке внешних инвестиций, «чтобы предотвратить то, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний поддерживали технологический прогресс стратегических конкурентов способом, который угрожает нашей национальной безопасности».



Видео дня

Европейские и американские чиновники хотят обсудить укрепление своего сотрудничества в решении проблемы напористого Китая и проблем, связанных с вторжением России в Украину, на заседании Совета по торговле и технологиям, которое состоится 30−31 мая.

В следующем месяце Еврокомиссия планирует представить стратегию экономической безопасности блока. В частности Евросоюз стремится отточить свою стратегию в отношении Китая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно изложила видение снижения рисков, но не ухода от Пекина. Новый подход Европы немного приближает ее к более жесткой позиции Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия намерены подписать двусторонние соглашения несмотря на критику Запада.