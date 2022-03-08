Евросоюз хочет уменьшить зависимость от российского газа почти на 80% в этом году — Bloomberg 8 марта, 04:53 Цей матеріал також доступний українською ЕС планирует уменьшить импорт газа из РФ (Фото:Depositphotos)

Европейская комиссия хочет покончить с зависимостью блока от российского газа. Соответствующий план предусматривает снижение его потребления почти на 80% уже в этом году.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

План предусматривает такие шаги, как освоение новых источников газа и повышение энергоэффективности. ЕС планирует покончить с зависимостью от российского газа задолго до 2030 года.

Планируется увеличить импорт СПГ и поставки по трубопроводам из других стран, нарастить производство возобновляемых газов, внедрять меры по энергоэффективностти, а также уменьшать использование газа путем электрификации. Евросоюз ежегодно импортирует порядка 155 млрд кубометров газа из России. Блок хочет уменьшить покупку российского газа на 112 млрд кубометров уже в этом году, отмечает Bloomberg.

Во вторник, 8 марта, Еврокомиссия представит план ЕС по отказу от российских нефти и газа.

«Еврокомиссия внесет предложения по тому, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива», — сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляен.

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