Ситуация в областях. Энергетики возобновили электроснабжение в большинстве регионов

16 ноября, 10:12
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Сегодня возможны аварийные отключения абонентов в целях стабилизации работы системы (Фото:Офис президента Украины)

Сегодня возможны аварийные отключения абонентов в целях стабилизации работы системы (Фото:Офис президента Украины)

Работы по восстановлению электроснабжения в большинстве регионов Украины уже завершены. В остальных областях соответствующие службы продолжают работать. Сегодня возможны аварийные отключения абонентов в целях стабилизации работы системы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По состоянию на утро 16 ноября уже заживалось: Ивано-Франковскую, Киевскую, Одесскую, Ровенскую, Черкасскую, Черновицкую и Черниговскую область, а также город Киев.

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Продолжаются работы по возобновлению электроснабжения в Житомирской и Сумской областях. Кроме этого:

  • в Волынской области без электричества находится около 45 тыс. потребителей.
  • во Львовской области электроснабжение и водоснабжение восстановлено на 95%.
  • в Тернопольской области без электричества находится около 90 тыс. потребителей.
  • в Харьковской области также без электричества находятся около 90 тыс. потребителей
  • в Хмельницкой области без электричества находится около 105 тыс. потребителей.

Во всех областях энергетики работают над восстановлением энергосети.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массовый ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Электроснабжение Кирилл Тимошенко Война России против Украины

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