Ситуация в областях. Энергетики возобновили электроснабжение в большинстве регионов 16 ноября, 10:12 Сегодня возможны аварийные отключения абонентов в целях стабилизации работы системы (Фото:Офис президента Украины)

Работы по восстановлению электроснабжения в большинстве регионов Украины уже завершены. В остальных областях соответствующие службы продолжают работать. Сегодня возможны аварийные отключения абонентов в целях стабилизации работы системы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По состоянию на утро 16 ноября уже заживалось: Ивано-Франковскую, Киевскую, Одесскую, Ровенскую, Черкасскую, Черновицкую и Черниговскую область, а также город Киев.

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Продолжаются работы по возобновлению электроснабжения в Житомирской и Сумской областях. Кроме этого:

в Волынской области без электричества находится около 45 тыс. потребителей .

без электричества находится около 45 тыс. потребителей во Львовской области электроснабжение и водоснабжение восстановлено на 95%.

электроснабжение и водоснабжение восстановлено на 95%. в Тернопольской области без электричества находится около 90 тыс. потребителей .

без электричества находится около 90 тыс. потребителей в Харьковской области также без электричества находятся около 90 тыс. потребителей

без электричества находятся около 90 тыс. потребителей в Хмельницкой области без электричества находится около 105 тыс. потребителей .

Во всех областях энергетики работают над восстановлением энергосети.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массовый ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.