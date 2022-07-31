Последний шанс Путина. Как ЕС может победить в газовой войне с Россией и при чем тут Украина 31 июля, 09:49 Сюжет Эксклюзив НВ Реклама Газпрома на матче Лиги Чемпионов UEFA, спонсором которой был российский газовый монополист (Фото:UEFA)

Отношения Евросоюза и России в газовой сфере фактически превратились в войну. РФ сокращает поставки газа, а Европа судорожно ищет замену российскому ресурсу и пытается противостоять росту цен. Как это все началось и чем может закончиться.



На прошлой неделе спотовая цена природного газа на европейских энергетических биржах превысила 2300 евро за 1000 куб. м. Это произошло после того, как российский диктатор Владимир Путин во время своего визита в Иран пригрозил дальнейшим сокращением поставок "голубого топлива" в Европу. Россия уже по минимуму используют Газотранспортную систему (ГТС) Украины, нестабильно заполняет газопровод Северный поток-1 и другие маршруты, разрывает действующие контракты на поставку газа в страны ЕС. Все вместе — это фактически поставило крест на имидже Газпрома, как надежного поставщика газа.

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НВ Бизнес поясняет, когда Европа сможет соскочить с российской «газовой иглы», почему сегодняшняя ситуация выгодна России и к какой зиме готовиться украинцам.

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