Последний шанс Путина. Как ЕС может победить в газовой войне с Россией и при чем тут Украина

31 июля, 09:49
Сюжет
Эксклюзив НВ
Реклама Газпрома на матче Лиги Чемпионов UEFA, спонсором которой был российский газовый монополист (Фото:UEFA)

Реклама Газпрома на матче Лиги Чемпионов UEFA, спонсором которой был российский газовый монополист (Фото:UEFA)

Автор: Артем Ильин

Отношения Евросоюза и России в газовой сфере фактически превратились в войну. РФ сокращает поставки газа, а Европа судорожно ищет замену российскому ресурсу и пытается противостоять росту цен. Как это все началось и чем может закончиться.

На прошлой неделе спотовая цена природного газа на европейских энергетических биржах превысила 2300 евро за 1000 куб. м. Это произошло после того, как российский диктатор Владимир Путин во время своего визита в Иран пригрозил дальнейшим сокращением поставок "голубого топлива" в Европу. Россия уже по минимуму используют Газотранспортную систему (ГТС) Украины, нестабильно заполняет газопровод Северный поток-1 и другие маршруты, разрывает действующие контракты на поставку газа в страны ЕС. Все вместе — это фактически поставило крест на имидже Газпрома, как надежного поставщика газа.

Видео дня

НВ Бизнес поясняет, когда Европа сможет соскочить с российской «газовой иглы», почему сегодняшняя ситуация выгодна России и к какой зиме готовиться украинцам.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Газпром Эвакуация НАК Нафтогаз Украины Лига Чемпионов УЕФА Андрей Коболев Отопительный сезон Газовая война Азербайджан Транзит газа Ильхам Алиев LNG-терминал Цена на газ Юрий Витренко Жозеп Боррель Оператор ГТС Украины Урсула фон дер Ляйен

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Кремль удваивает ставки. Почему для Украины так важна битва за Херсон

После периода, когда казалось, что борьба зашла в тупик, она может вот-вот вступить в динамичный период

31 июля, 09:03
Мнения
Современное оружие (Фото:Lockheed Martin)
Новая холодная война /
Пять самых смертоносных видов современного оружия
31 июля, 08:15
Инновации
Есть много причин, по которым следует избегать употребления слишком большого количества алкоголя. (Фото:Charl Folscher/Unsplash)
Пять худших привычек связанных с алкоголем. А вы думаете, почему вам бывает так плохо?
31 июля, 07:25
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X