Российские обстрелы являются главным вызовом для украинской энергетики. Эксперты Ukraine Facility Platform (UAFP) еще указывают, что прохождение зимы ухудшает близорукие государственные решения и медленное развитие децентрализованной генерации.

С начала полномасштабного вторжения Россия систематически пытается уничтожить украинскую энергетическую систему, начиная с октября 2022 года. Об этом идет речь в отчете Ukraine Facility Platform (UAFP), который анализирует цели и тактику РФ и также предлагает определенные рекомендации для повышения устойчивости.

За это время тактика обстрелов значительно эволюционировала, адаптируясь к украинским мерам защиты.

«Если в отопительном сезоне 2022−2023 годов враг применял „ковровые бомбардировки“ — массированные удары по крупным электростанциям, высоковольтным подстанциям и гидроэлектростанциям по всей стране, то с марта 2023 года акцент сместился на региональный подход. Россияне начали концентрировать атаки на энергетических объектах конкретных регионов, пытаясь „отрезать“ их от общей сети и вызвать локальные блэкауты», — пишут эксперты UAFP.

В 2024 году эта тактика комбинируется с ударами по тепловым и гидроэлектростанциям (ТЭС и ТЭЦ), а также по ключевым подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности с атомных станций.

Впрочем, по словам экспертов, с конца августа 2025 года враг фокусируется на тактике «выжженной земли»: ежедневные атаки на прифронтовые и приграничные области (Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Запорожье, Одесщина, Николаевщина, Полтавщина, Киевщина). В октябре 2025-го состоялось как минимум три массированные атаки на ТЭС, ГЭС и семь — на объекты газодобычи в восточных регионах. Враг использует ракеты, дроны, артиллерию и КАБы, целясь не только на крупные станции, но и на локальную инфраструктуру — подстанции 110−35 кВ, газораспределительные станции и объекты когенерации.

Цель — разрушить возможности транспортировки и распределения электричества и газа, сделать невозможным централизованное отопление в отдельных городах.

Эта эволюция тактики делает энергосистему уязвимой: потеряно 18 ГВт мощностей из-за атак и оккупации, а восстановление медленнее разрушения.

«Новых мощностей построено лишь около 1,5 ГВт при необходимости не менее 3 ГВт маневровых станций», — считают аналитики.

И указывают, что государство усилило ПВО, инженерную защиту и ремонты, но массированные обстрелы 2025 года показывают недостаточность этих мер. Стратегия остается реактивной, ориентированной на «прожить от зимы до зимы», без долгосрочного плана на 5−15 лет, что не позволяет перейти к децентрализованной генерации.

Наиболее негативные сценарии прохождения зимы 2025−2026 базируются на продолжении интенсивных атак и мультипликации рисков, таких как дефицит мощностей, топлива и инвестиций.

В худшем случае:

Локальные блэкауты в прифронтовых регионах: Черниговщина, Сумщина, Харьковщина и другие области на грани полного отключения электричества и газа из-за «выжженной земли» — разрушения всех типов инфраструктуры. Это может сделать невозможным запуск централизованного отопления, вызвав гуманитарные кризисы в холодные месяцы.

Существенные ограничения по всей стране: Дефицит мощности до 3,5−4 ГВт даже с импортом из ЕС, с графиками отключений до 8 часов в сутки (или больше). На Левобережье (восток, север, центр) — постоянный дефицит из-за повреждения ТЭС, ГЭС и отсутствия Запорожской АЭС. На Правобережье — риски из-за атак на подстанции возле АЭС, что может привести к аварийным отключениям.

Дефицит газа и угля в январе-феврале: Запасы газа (13,2 млрд куб. м) и угля (2 млн тонн) «впритык», без буфера. Атаки на газодобычу (потеряно 60% инфраструктуры) заставят импортировать больше по высоким ценам ($510−550 млн за дополнительные объемы), но логистика затруднена. Это грозит остановкой ТЭС, промышленности и проблемами с давлением в газовой системе во время пиков холода.

Экономические последствия: Отсутствие инвестиций в децентрализованную генерацию из-за долгов (более 1,5 млрд евро) и отсутствие стимулов сдерживает восстановление. Погода, ИПСО РФ и недостаточная защита усилят социальное недовольство.

Чтобы минимизировать эти риски, эксперты UAFP рекомендуют перейти к среднесрочному планированию: усилить защиту с учетом изменений тактики, формировать запасы с буфером, приоритизировать децентрализованную генерацию (3 ГВт новых мощностей), стимулировать инвестиции бизнеса и громад через партнерства, банки и МФО, а также завершить интеграцию с рынком ЕС. Это позволит не только выжить эту зиму, но и построить устойчивую систему на годы вперед.

Авторы отчета — Александр Визир, Роман Вибрановский, Мария Цатурян и Ольга Чайка — отмечают, что анализ базируется на интервью с энергетиками, открытых данных и опыте трех предыдущих отопительных сезонов. Документ сознательно рассматривает негативные сценарии — не для запугивания, а для подготовки.

«Реалистичное понимание рисков позволяет общинам и бизнесу лучше защитить себя и свои энергоресурсы», — считают авторы отчета.