Омелян потребовал 10 млрд грн на ремонт взлетных полос

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Финансирование поможет улучшить качество сервиса
Фото: Владимир Омелян/Facebook

Финансирование поможет улучшить качество сервиса

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что в государственном бюджете нужно предусмотреть средства для ремонта и строительства новых взлетных полос.

Об этом он заявил на заседании в Ивано-Франковске, передает Укринформ.

"Со следующего года в бюджете Украины хорошо бы предусмотреть 10 млрд грн на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, мы сможем ежегодно строить пять качественных аэропортов в государстве", - сказал он.

По его словам, это позволит создать новую инфраструктуру и улучшить качество сервиса для украинцев.

Омелян надеется, что такую ​​инициативу поддержат премьер-министр и президент.

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