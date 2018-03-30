Омелян потребовал 10 млрд грн на ремонт взлетных полос

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что в государственном бюджете нужно предусмотреть средства для ремонта и строительства новых взлетных полос.
Об этом он заявил на заседании в Ивано-Франковске, передает Укринформ.
"Со следующего года в бюджете Украины хорошо бы предусмотреть 10 млрд грн на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, мы сможем ежегодно строить пять качественных аэропортов в государстве", - сказал он.
По его словам, это позволит создать новую инфраструктуру и улучшить качество сервиса для украинцев.
Омелян надеется, что такую инициативу поддержат премьер-министр и президент.
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