Омелян рассказал, за чьи деньги построят первый автобан по евростандартам

0 комментировать
Германия рассматривает возможность профинансировать первый в Украине автобан

Германия рассматривает возможность профинансировать первый в Украине автобан

Германия рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине.

Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Емельян на своей Facebook-странице.

Так, он встретился с федеральным министром экономики и энергетики Питером Альтмаер для обсуждения двустороннего сотрудничества. Также состоялись расширенные переговоры с министерствами экономики и транспорта.

"Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет путь Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС", - отметил Омелян.

Кроме того, по инициативе президента Петра Порошенко министр обратился к немецким коллегам с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску по восстановлению и развитию инфраструктуры и мощностей этого города.

Отметим, что ранее Омелян заявлял, что первая автотрасса в Украине, отвечающий всем европейским стандартам, может появиться на Донбассе.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Полищук
Андрей Полищук Как обойти конкурентов в образовательном онлайн-бизнесе 0

Каждый предприниматель стремится построить успешный бизнес, в какой бы сфере он не начинал работать. И под успешностью обычно подразумевают широкий круг клиентов, высокий доход и популярность на рынке.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Ольга Афанасьева
Ольга Афанасьева Женщины в венчурном капитале. Мифы и реальность 0

Несколько лет назад я была на встрече венчурных капиталистов в Амстердаме. Это было закрытое неформальное мероприятие, где собралось около 80 голландских инвесторов. Непринужденная атмосфера и интересные разговоры об особенностях инновационных экосистем наших стран.

Максим Мартынюк
Максим Мартынюк Промежуточный happy end 0

На этой неделе в Украине официально стартовали электронные аукционы сельхозземлями.  Для одной из самых консервативных сфер в национальной экономике (пожалуй, только украинская наука может похвастаться большей враждебностью к внешним попыткам изменений) это событие сродни Большому взрыву, после которого начинается новая эпоха.

Олег Гавриш
Олег Гавриш Как проходят переговоры с МВФ 0

Переговоры между МВФ и Кабинетом министров Украины идут полным ходом. Правда, проходят они в не совсем простой обстановке – пространства для маневра у украинского правительства немного.

Олег Кирилюк
Олег Кирилюк Теневые лоббисты сбивают цену на украинские недра 0

Госгеонедра снова оказались под огнем критики в СМИ. В чем же нас обвиняют? В том, что мы оцениваем право на пользование месторождением с углеводородным сырьем в 3 млрд грн, а нас критикуют, что его следует оценивать в 30 млн грн .

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове