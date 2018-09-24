Омелян рассказал, за чьи деньги построят первый автобан по евростандартам

Германия рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине.

Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Емельян на своей Facebook-странице.

Так, он встретился с федеральным министром экономики и энергетики Питером Альтмаер для обсуждения двустороннего сотрудничества. Также состоялись расширенные переговоры с министерствами экономики и транспорта.

"Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет путь Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС", - отметил Омелян.

Кроме того, по инициативе президента Петра Порошенко министр обратился к немецким коллегам с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску по восстановлению и развитию инфраструктуры и мощностей этого города.

Отметим, что ранее Омелян заявлял, что первая автотрасса в Украине, отвечающий всем европейским стандартам, может появиться на Донбассе.