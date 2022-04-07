Запрет на импорт угля и закрытие портов: Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России 7 апреля, 23:22 Цей матеріал також доступний українською Решение по поводу импорта российского угля уже принято (Фото:REUTERS/Ilya Naymushin)

Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, который предусматривает запрет на импорт российского угля и эмбарго на поставку вооружения в Россию. Об этом сообщает председательство Франции в Совете Европы в Twitter.

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Пакет санкций также предусматривает ограничения против российских олигархов, пропагандистов и пособников режима Путина; запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров; замораживание активов ряда российских банков; закрытие европейских портов для российских судов; запрет на российские и белорусские автомобильные перевозки на территории блока.



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Решение будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза в пятницу, 8 апреля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз перенес сроки отказа от российского угля до середины августа из-за давления Германии — крупнейшего европейского покупателя угля из РФ.

Европарламент 7 апреля принял резолюцию, в которой призвал ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газа, создать трибунал ООН для расследования военных преступлений России в Украине и увеличить поставки оружия Украине.

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