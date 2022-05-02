Наркотическая зависимость. Зеркаль прокомментировала заявление Венгрии о российских газе и нефти 2 мая, 11:46 Цей матеріал також доступний українською Лана Зеркаль (Фото:Александр Медведев / НВ)

Советница министра энергетики Лана Зеркаль считает, что Венгрия заявлениями о «вето» торгуется за отсрочку нефтегазового эмбарго.

Венгрия понимает, что вынуждена будет отказаться от российских энергоносителей. Лана Зеркаль, советница министра энергетики Украины, экс-замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, считает, что заявления руководителей этой страны — это хорошая мина при плохой игре. «Заявления Венгрии по поводу „вето“ на российские энергоносители направлены не на Украину, а на Берлин и Брюссель. Они не угрожают ничем нам — они просто торгуются», — написала Зеркаль в facebook.

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По ее мнению, торг ведется вокруг того, когда именно вводить санкции, с какого месяца. «Европейская политическая и бюрократическая машины уже запустились и даже команда Орбана это понимает. Просто у разных стран ЕС разная наркотическая зависимость от России. В Венгрии — самая большая», — написала Зеркаль.

Быстро переориентироваться с контрактами и логистикой, которые они выстроили исключительно под диктовку Кремля, они не могут. Поэтому Венгрии нужно время.

«Но Будапешт прекрасно понимает, что другого пути нет. ЕС уже решил, что „низкая“ цена российской энергии стоит слишком много в вопросах безопасности. Поэтому просто торгуется о датах», — уверена Лана Зеркаль.

Ранее сообщалось, что эмбарго ЕС на российскую нефть становится все вероятнее после того, как Австрия, Венгрия и Словакия отказались от своего права вето.

Но после этого Bloomberg сообщил, что руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш заявил, что Будапешт наложит «вето» на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.

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