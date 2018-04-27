Элитные автомобили стали приносить больше денег госбюджету

За первые три месяца 2018 года владельцы элитных автомобилей уплатили в местные бюджеты 21,2 млн грн транспортного налога. Это на 30% или 4,8 млн грн больше соответствующего периода прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

В минувшем году поступления от указанного налога в бюджет составили 132,2 млн грн. При этом наиболее часто транспортный налог уплачивали собственники таких автомобильных марок, как Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

Ведомство напомнило, что объектами налогообложения таким налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного периода (в 2018 году – более 1,39 млн грн, минимальная з/п – 3,723 тыс. грн). Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн в год.