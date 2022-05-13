На $450 млн. Сколько зерна могут украсть оккупанты и грозит ли миру голод из-за войны в Украине — интервью 13 мая, 11:01 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Николай Горбачев уверен, что украинское зерно ждут в мире (Фото:facebook Николая Горбачева)

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев рассказывает, как изменился украинский аграрный экспорт с начала войны и почему для всего мира критически важно разблокировать порты Черного моря



Всемирная продовольственная программа ООН сделала громкое заявление — 44 млн людей во всем мире грозит голодная смерть. Все из-за проблем с доставкой украинского зерна, которое заблокировано в черноморских портах после начала вторжения России в Украину. ООН призывает найти механизм и разблокировать работу портов. Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев в интервью НВ Бизнес рассказал о том, как можно решить эту проблему, сколько зерна Украина сейчас экспортирует и как реагируют на войну цены на продукты питания в мире.

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Украина — один из крупнейших в мире экспортеров зерна. Куда и сколько мы поставляем?



Суммарно на экспорт в прошлом году мы отправили чуть более 50 млн т зерновых. Больше всего — в Китай — около 12 млн т. Как правило, 30% всей продукции поставляем в страны ЕС, 30% - в Северную Африку и еще 30% - в Азию. В прошлом году наблюдался перекос. В Азию Украина экспортировала 40% зерновых из-за роста спроса со стороны Китая. В эту страну мы продаем кукурузу и ячмень.

Сколько успели отправить на экспорт в этом году?

До 24 февраля мы шли с рекордными показателями, отправив на экспорт 43 млн тонн. Наши ожидания по экспорту были на уровне 70 млн т в этом маркетинговом году, то есть, с июня прошлого года до 1 июля этого года. К сожалению, война внесла коррективы. Через порты Черного моря мы могли экспортировать около 6 млн т в месяц. А сейчас через железнодорожные переходы и по Дунаю наш экспорт лишь немногим превышает 1 млн т. То есть, он снизился в шесть раз.

Альтернативные варианты экспорта, над которыми Украина работает вместе с Польшей и странами Балтии, дадут эффект?



Это не позволит существенно увеличит экспорт. В лучшем случае мы будем экспортировать 2 млн т ежемесячно.

В ближайшее время порты, вероятно, не будут разблокированы. Что это означает для экспорта?

До конца маркетингового года мы не ожидаем разблокировки портов, хотя обсуждаем этот вопрос на всех уровнях. Единственный правильный выход — обеспечение международного конвоя и разблокировка украинских портов. Такое было во время Второй мировой войны и тогда работали механизмы международного влияния на оккупанта — Германию. Сейчас оккупант — Россия, она всякими возможными способами уходит от этого разговора, поэтому вопрос пока не решен. Поэтому я не думаю, что порты разблокируют. Мы сейчас в состоянии экспортировать через границы 1,2−1,5 млн т зерновых в месяц. У нас остался еще май и июнь.

За эти два месяца, допустим, мы экспортируем, 3 млн т, еще 1 млн т мы уже отправили на внешние рынки. То есть до 1 июля мы поставим где-то 47 млн т из планируемых 70 млн т.

Есть ли проблемы с хранением зерна?



Таких проблем нет. У нас достаточное количество элеваторов. Зерно может храниться какое-то время, за год с ним ничего не произойдет. Проблема в том, что часть элеваторов находится на оккупированных территориях, и там уже началось воровство зерна. Его вывозят в Крым, а оттуда везут на экспорт под видом российского. Но я думаю, что наше министерство АПК уже обратилось в соответствующие инстанции.

Международные компании в состоянии разобраться, откуда идет зерно. Не думаю, что кто-то из них будет его покупать. Возможно, оно будет поставляться в подсанкционные страны. Стоит переживать за зерно, которое находится на оккупированных территориях на юге Запорожской и в Херсонской областях. Его там достаточно много.

Сколько зерна хранится на временно оккупированных территориях?

Думаю, около 1,5 млн т.

Можно ли оценить его стоимость?

Можно. Зерно стоит в среднем по $300 за т, т. е. его общая стоимость — $450 млн.

В ООН заявляют, что проблемы с экспортом из Украины приведут к голоду в некоторых странах мира. Насколько все критично?

Если не разблокировать экспорт из Украины, действительно, ситуация будет критичной. У нас плодородные почвы и хорошее транспортное плечо к Африке и Азии. Таким образом, мы обеспечивали те страны, которые не могут себе позволить крайне дорогое зерно.

Они не в состоянии купить дорогую продукцию, заменить ее нечем, поэтому закупки будут сокращаться. И это чревато голодом в странах с низко развитой экономикой. А в странах с развитой экономикой это спровоцирует существенные инфляционные процессы.

А что происходит с экспортом из России?

Пока экспорт российского зерна идет в рамках их ожиданий.

Насколько вероятны санкции против экспорта российского зерна?

Россия должна быть наказана за то, что она развязала в Европе войну в ХХI веке. Но одно дело, как считаю я, а другое дело, как поведет себя международное сообщество. Сейчас мы видим большую международную поддержку Украины, и я бы хотел, чтобы она сохранялась. И давление на страну-оккупанта усиливалось. Я очень надеюсь на международные санкции.

Как сильно растут цены на зерно из-за войны в Украине?

За последние два месяца — на 30−40%, в зависимости от вида зерна. Я думаю, рост продолжится.

Что дорожает больше всего?

Пшеница и кукуруза. Это традиционные экспортные продукты, которые поступали из Украины. Кукуруза используется для производства комбикормов, и рост цен на нее приводит к подорожанию мяса. А из пшеницы пекут хлеб. Можно ожидать существенное повышение цен на хлеб и на все продукты питания животного происхождения.

Украина — это еще самый крупный в мире экспортер подсолнечного масла. Сейчас у нас остановилось большинство маслоэкстракционных заводов, потому как практически 98% масла шло через порты. Идет существенный рост цен на масло в том числе.

На внутреннем рынке все эти тенденции отразятся?

Нет. У нас огромные запасы продовольствия, которое не можем экспортировать. В Украине создан трехлетний запас пшеницы, хотя посевная прошла еще в сентябре. Мы соберем урожай, и у нас будет запас продовольствия лет на 10, при условии проблем с экспортом.

У нас осталось около 7 млн т подсолнечника, из которого можно произвести 3,5 млн т масла. Годовое потребление в Украине составляет около 400 тыс. т. У нас огромные запасы, но на внутреннем рынке это никак не скажется. А вот на международном рынке будет наблюдаться существенный дефицит и подсолнечного масла в том числе.

Понимая какую угрозу несет дефицит продовольствия на глобальном рынке, а также важность экспорта зерна для экономики Украины, наши международные партнеры пытаются нам помочь. ЕС разрабатывает свой план по поддержке экспорта украинского зерна, который призван ликвидировать бюрократические и технические проблемы, возникающие на границе со странами ЕС при экспорте зерна из Украины. Также Канада и США заявили, что работают над тем, чтобы вернуть украинское зерно на мировой рынок. Будем надеется, что при такой поддержке наших международных партнеров нам удастся возобновить активный экспорт из Украины.

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