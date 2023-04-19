А они, неблагодарные, экспорт запрещают. Украинское зерно спасло Евросоюз от высокой инфляции — Минагрополитики 19 апреля, 13:21 Экспорт украинской агропродукции Европу снизил инфляцию в Евросоюзе (Фото:Paolo Galasso / Alamy via Reuters)

Экспорт украинской аграрной продукции позволил сдержать инфляцию в странах Европейского Союза.

Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает Укринформ.

Ссылаясь на один из отчетов Еврокомиссии, он отметил, что «в целом поставки сельскохозяйственной продукции из Украины помогли сдержать инфляцию в Европейском Союзе».

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«То есть она (инфляция — ред.) у них была значительной, но без этих поставок была бы еще больше. Это все включено в отчет», — заявил замминистра.

Высоцкий подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину повлекло за собой рост цен на аграрную продукцию на мировом рынке, и это имело разный эффект для разных стран. В частности, для экспортоориентированных стран экономический эффект роста цен был положительным.

По словам замминистра, сейчас продолжаются дискуссии по экспорту украинской аграрной продукции в страны ЕС, и влияние увеличения поставок обсуждается отдельно по каждому государству.

«Надеемся, что при помощи цифр можно будет зафиксировать, что нам в первую очередь выгодно сотрудничать, в том числе в области АПК», — подытожил Высоцкий.

Как сообщалось, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.

18 апреля Минагрополитики сообщило, что Украина и Польша договорились возобновить транзит украинского зерна.