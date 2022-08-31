Пробки на границе. Почему зерно в Украине стоит дешевле, чем на мировых рынках, а фермеры теряют миллионы евро 31 августа, 09:15 Збір урожаю в Київській області початок серпня 2022 року (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Из-за огромных пробок на границе, транспортные компании теряют до 90 евро на 1 тонне украинского зерна. Поэтому покупатели и трейдеры закупают агропродукцию у фермеров из Украины значительно дешевле, чем она стоит на мировых рынках.

Из-за огромных пробок на западной границе Украины, украинские фермеры дополнительно тратят 80-90 евро на транспортировку 1 тонны зерна. «Высокие расходы на логистику являются важнейшей причиной низких цен на сельскохозяйственную продукцию в Украине, которые составляют лишь 130 евро/т пшеницы по сравнению с 330-340 евро/т в Германии», — сообщается в отчете Der Agrarhandel (Германия, Федеральная ассоциация сельскохозяйственной торговли и Ассоциация трейдеров зерна Гамбургской фондовой биржи eV), копия которого есть у НВ Бизнес. Отчет был опубликован 22 августа 2022 года.

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Из-за сложностей с экспортом украинской агропродукции через морские порты, многие фермеры начали транспортировать свою продукцию в Западную Европу грузовиками. Но у этого маршрута есть определенные ограничения. Отдельные фермеры заявляют, что местами пробки достигают 38 километров.

Авторы отчета узнали, что автомобили с зерновыми грузами в среднем проводят на границе примерно 5-6 дней при выезде из Украины, еще 2 дня тратится на въезд в нашу страну. «За день грузовик может проехать около 600 км. Если предположить, что расстояние транспортировки составляет 1200 км, чистое время в пути в обратном направлении составит 4 максимум 5 дней, включая загрузку и разгрузку. Это означает, что грузовик может выполнять до 6 рейсов по 25 т в месяц, то есть около 150 тонн», — отмечается в отчете. Но из-за задержек на границе время поездки в оба конца увеличивается с 5 до 12 дней. Поэтому один грузовик в месяц делает не более 2,5 рейсов туда и обратно. Это означает, что транспортная мощность грузовика ограничена 70 тоннами в месяц.

Это означает рост транспортно-логистических издержек. Грузовик в Германии, включая зарплату водителя, амортизацию и дизель, сейчас стоит от 650 до 700 евро в день. В Украине эта сумма несколько ниже, но не менее 500 евро. "Хотя во время ожидания на границе потребляется мало дизельного топлива, водителю и за амортизацию все равно нужно платить, поэтому реалистичная оценка составляет примерно 300 евро на грузовик за день ожидания", - подсчитали авторы отчета. 7 дней ожидания стоит около 2100 евро. При грузоподъемности 25 т это соответствует сумме примерно 84 евро на 1 тонну груза. По другим оценкам, эта сумма составляет 80-90 евро на 1 тонне.

Простои на границе приводят к увеличению транспортных расходов с около 125 евро за тонну до 200-220 евро. Поэтому Покупатели и трейдеры платят более низкую цену за украинскую агропродукцию. Это влияет как на объемы экспорта, так и на способность украинских фермеров провести следующую посевную кампанию.

Авторы отчета считают, что уже в ближайшие недели нужно упорядочить движение на границе, чтобы существенно снизить время простоя транспорта с зерновыми грузами.

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