Впервые с 2023 года. Экспорт электроэнергии из Украины превысил импорт

Объемы экспорта электроэнергии вернулись на уровень осени 2022 года (Фото: unsplash\Nikola Johnny Mirkovic)

В июне по сравнению с маем Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза до более 237 тыс. МВт-ч.

Об этом пишет издание ExPro.

В июне поставки выросли по всем направлениям, при этом больше всего вырос экспорт в Венгрию — с 34 до 122 тыс. МВт-ч.

Инфографика: ExPro

В июне 2024 г. экспорт электроэнергии отсутствовал.

Импорт в июне электроэнергии вырос на 5% по сравнению с маем до 203,8 тыс. МВт-ч.

При этом поставки выросли из Венгрии и Словакии, а по другим направлениям (Польша, Румыния, Молдова) — сократились.

По сравнению с июнем 2024 года импорт электроэнергии сократился более чем в 4 раза.

Инфографика: ExPro

Отмечается, что по итогам июня 2025 года Украина стала нетто-экспортером электроэнергии, впервые с октября 2023 года.

В общем, объемы экспорта электроэнергии вернулись на уровень осени 2022 года, до начала полномасштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, говорится в публикации.

Как сообщалось, в 2024 году по сравнению с 2023 годом Украина увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза до 4,4 млн МВт-ч.

Венгрия заняла 39% в структуре импорта за весь год, Словакия — 23%, Румыния — 18%, Польша — 14% и Молдова — 5%.