Украина почти вдвое сократила экспорт томатной пасты из-за оккупации и боевых действий на юге 30 августа, 20:03 Из-за российского вторжения Украина существенно сократила экспорт томатной пасты. До этого страна входила в топ-10 мировых экспортеров (Фото:all.biz)

Из-за вторжения России и оккупации части южных регионов, Украина резко сократила экспорт томатной пасты. Наша страна входит в топ-10 мировых экспортеров этого продукта.



В 2021—2022 маркетинговом году Украина на 45% сократила экспорт томатной пасты. Об этом сообщил отраслевой сайт tomatonews.com.

Украина входит в топ-10 мировых экспортеров этого продукта.

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По данным новостного сайта, связанного с World Processing Tomato Council (неприбыльная организация, объединяющая 95% мировых переработчиков томатов), с июля 2021 по июнь 2022 года Украина сократила экспорт томатной пасты на 27980 тонн. Это на 45% меньше, чем за соответствующий период 2020—2021 гг.

Если учитывать только месяцы после вторжения России 23 февраля 2022 г., то потери еще больше. С марта по июнь этого года экспорт из Украины составил 2654 тонн. В марте-июне 2021 года было экспортировано 19 119 тонн. То есть, за эти четыре месяца показатель сократился более чем на 82% год к году.

Ежемесячный экспорт томатной пасты из Украины в 2021-2022 маркетинговом году / Фото: tomatonews.com

Главной причиной такого сокращения стало то, что мощности крупнейшего украинского производителя томатной пасты — холдинга Агрофьюжн — расположены в Николаевской и Херсонской областях. Там ведутся активные боевые действия, часть южных территорий оккупирована.



Всего за этот период 10 крупнейших мировых экспортеров отправили 3,23 млн. тонн томатной пасты. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее. Всего глобальная торговля этим продуктом составила 3,45 млн. тонн.

По итогам 2021 года Украина экспортировала 53 тыс. тонн томатной пасты (-11% год к году).



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