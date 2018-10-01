Экспорт рыбных консервов из Украины вырос на треть

Украина экспортировала 2702 тонн готовой и консервированной рыбы на $4,6 млн в денежном выражении по итогам января-июля 2018 года. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные сообщило Госрыбагентство со ссылкой на Госстат.

Больше всего украинской продукции было поставлено на рынки стран СНГ - 2 тыс. тонн на $2,6 млн. В частности, в Молдову (656 тонн на $946 тыс.), Беларусь (427 тонн на $541 тыс.), Армению (230 тонн на $174 тыс.), Казахстан (213 тонн на $266 тыс.) и Кыргызстан (66 тонн на $39 тыс.).

Также готовая и консервированная рыба поставлялась в Грузию (437 тонн на $456 тыс.), Израиль (92 тонны на $290 тыс.), Латвию (68 тонн на $129 тыс.), США (30 тонн на $66 тыс.) и другие страны мира .

Напомним, в 2017 году было экспортировано 10,6 тыс. тонн рыбы и рыбопродукции на общую сумму $34,3 млн.