50-летний минимум. Экспорт российского газа в Европу рекордно обвалился

Поставки российского газа в Европу обвалились после прекращения контракта на его транзит через Украину (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Прекращение контракта на транзит российского газа через Украину ударило по поставкам Газпрома в страны Европы.

В 1 полугодии 2025 года российский госмонополист прокачал европейским клиентам через последний действующий трубопровод в ЕС Турецкий поток лишь 8,33 млрд кубометров газа.

Об этом пишет The Moscow Times.

«По сравнению с тем же периодом прошлого года (15,5 млрд кубометров) экспорт „Газпрома“ на некогда крупнейший рынок сбыта обвалился еще на 47%», — говорится в публикации. — «А по итогам года вряд ли сможет превысить 16 млрд кубометров — предельную мощность европейской ветки Турецкого потока».

Отмечается, что так мало газа в Европу Россия не качала с начала 1970-х годов.

«Для сравнения: в 1975 году это было 19,3 млрд кубометров, а в 1980-м, после сделки „газ в обмен на трубы“ и заключения крупного контракта с Германией, — уже 54,8 млрд», — говорится в публикации. — «Перед началом войны с Украиной, на пике экспорт Газпрома в Европу достигал 200 млрд кубов, и с тех пор обвалился в 12 раз».

При этом запущенный в 2019 году газопровод Сила Сибири в Китай компенсирует лишь пятую часть утраченных объемов.

В прошлом году добыча Газпрома составила 416,19 млрд кубометров, из которых только 355,23 млрд удалось продать на внешнем и внутреннем рынках. В результате у Газпрома осталось около 60 млрд кубометров нереализованного газа, говорится в публикации.

Как сообщалось, Россия поставила в Европу около 63,8 млрд куб. м газа по разным маршрутам в 2022 году. В 2023 году этот объем резко сократился на 55,6% до 28,3 млрд куб. м, но в 2024 году вырос примерно до 32 млрд куб. м.

На пике своего роста в 2018—2019 годах годовые потоки газа в Европу достигали от 175 до 180 млрд куб. м.

1 января 2025 года закончилось действие транзитного соглашения между Газпромом и Нафтогазом, в связи с чем Украина остановила транзит российского газа по своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение транзита российского газа через Украину, заявив, что это одно из самых больших поражений России.