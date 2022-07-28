Не только зерно. После разблокирования портов Индия хочет возобновить импорт подсолнечного масла из Украины 28 июля, 18:16 Реклама подсолнечного масла в Индии (Фото:kirtigold.com)

Разблокировка украинских портов Украины для вывоза агропродукции позволит Индии возобновить импорт подсолнечного масла. В прошлом году Украина была самым крупным поставщиком на индийский рынок.

Индия, являющаяся крупнейшим в мире импортером пищевого масла, намерена в сентябре возобновить поставки подсолнечного масла из Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдера Sunvin Group.

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Страна может получить 50-60 тысяч тонн продукта после открытия части украинских портов в Черном море для экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сказал Сандип Баджория, CEO компании. Вероятнее всего, загрузка будет производиться в морских портах Одесса и Черноморск, добавил он.

"Мы начали получать предложения по августовским поставкам, но все будет зависеть от наличия судов", - сказал Баджория.

Импорт подсолнечного масла из Украины в Индию остановился с апреля, поскольку вторжение России в Украину прервало торговлю.

Дополнительным фактором, который может оказать положительное влияние на торговлю, является решение правительства Индии разрешить беспошлинный импорт 2 млн тонн подсолнечного масла ежегодно в этом и следующем финансовых годах. Индия закупила 1,89 млн тонн сырого подсолнечного масла в году, который завершился в октябре. Доля Украины составляла почти 74%, Аргентины и России – примерно по 12%.

Кроме того, Индия планирует увеличить закупки пальмового масла после падения цен. Импорт вырастет с 750 тыс. тонн в августе до 800 тыс. тонн в сентябре, сказал Баджория. Главным образом это связано с большим спросом на жареную пищу во время фестивалей и потому, что сейчас пальмовое масло гораздо дешевле других видов масла.

Морские порты Черноморск, Одесса и Южный в среду, 27 июля, начали готовиться к погрузке и отправке зерна.

Ранее была достигнута договоренность о частичной разблокировке судоходства в украинской части Черного моря. В Мининфраструктуре заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать ежемесячно около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.



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