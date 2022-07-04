Россия против Ирана и Африки. Кто и почему проигрывает конкуренцию при поставках нефти в Китай 4 июля, 20:09 Добыча нефти (Фото:Christian Hartmann / Reuters)

После увеличения поставок российской нефти в Китай, Иран вынужден снижать цены, а страны Африки сокращают объемы — Bloomberg.

Иран вынужден еще больше снижать цены на свою дешевую нефть, поскольку Россия закрепляется на важном рынке КНР. А вот поставщики из стран Африки вынуждены сокращать объемы экспорта по китайскому направлению. Об этом пишет Bloomberg.

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Китай стал важным направлением для российской нефти, поскольку Москва стремится сберечь объемы экспорта после последствий ее вторжения в Украину. Это привело к усилению конкуренции с Ираном на одном из немногих оставшихся рынков для поставок иранской сырой нефти, которые были значительно ограничены санкциями США.

Российский экспорт в Китай вырос до рекорда в мае. Тогда РФ обошла Саудовскую Аравию. Иран снизил цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособными на китайском рынке. Страна сохраняет стабильные объемы экспорта, вероятно, из-за роста спроса после смягчения строгих карантинных ограничений в КНР.

По данным Kpler, после небольшого снижения в апреле импорт нефти из Ирана в Китай составлял более 700 тыс. баррелей в день в мае и июне. Тем не менее, отраслевой консультант FGE говорит, что российская нефть марки Urals вытеснила некоторые иранские поставки.

По словам трейдеров, цена на иранскую нефть почти на $10 за баррель ниже фьючерсов Brent. Это позволяет быть иранской нефти на одном ценовом уровне с Urals, поставки которой запланированы на август. До вторжения России в Украину дисконт на иранскую нефть составлял от $4 до $5.

Независимые нефтепереработчики Китая являются основными покупателями российской и иранской нефти. Поставки дешевого сырья важны для них, поскольку они ограничены правилами экспорта топлива, в отличие от государственных переработчиков. Им не предоставляют квот на транспортировку топлива на зарубежные рынки, где цены подскочили из-за кризиса предложения. Потому они в основном продают светлые нефтепродукты на внутреннем китайском рынке.

По словам трейдеров, российская нефть ESPO (поставляется по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) с меньшим содержанием серы и высоким качеством — дороже иранской нефти, но дешевле аналогичных баррелей с Ближнего Востока. Готовность Китая брать нефть со скидкой, невзирая на ее происхождение, сдерживает потоки от других поставщиков.

По данным Kpler, больше всего пострадали поставки из таких стран Западной Африки как Ангола, Габон и Демократическая Республика Конго. Объемы оттуда в прошлом месяце сократились до 642 тыс. баррелей. Это самый низкий показатель с ноября 2013 года. В первую очередь это связано с ростом стоимости логистики африканской сырой нефти, добыча которой ведется на большем расстоянии от Китая, чем иранской и российской.

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