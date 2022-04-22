После аварии и простоя. Казахстан возобновляет экспорт нефти через терминал в Черном море 22 апреля, 12:54 Цей матеріал також доступний українською Выносное причальное устройство КТК (Фото:КТК)

Сегодня на 100% возобновит работу морской терминал в Черном море, через который экспортируется казахская нефть. Простой был вызван повреждениями после шторма.



Сегодня морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенный около Новороссийска (Россия) должен вернуться к 100% загрузке мощностей. Об этом сообщило информагентство Интерфакс со ссылкой на министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова.

Видео дня

«Сегодня второе ВПУ (выносное причальное устройство), надеемся, включится в работу», — сказал Акчулаков.

Отметим, что этот терминал преимущественно используется для экспорта нафти с месторождений западного Казахстана.

20 апреля министр сообщал журналистам, что ремонт на морском терминале КТК практически завершен.



«К концу этой недели КТК полностью заработает, 100% должен войти в строй. Это два ВПУ, третий будет на ремонте, но он и в принципе был резервный. Всегда работали двумя ВПУ», — добавил тогда министр.



23 марта КТК полностью приостановил погрузку нефти на терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств из-за неблагоприятных погодных условий. 28 марта консорциум возобновил прием нефти в систему Тенгиз-Новороссийск на минимальной производительности, а также погрузку танкеров через ВПУ-1.



Изначально в России заявляли, что для устранения последствий урагана потребуется 1,5−2 месяца. Позже срок ремонтных работ на ВПУ-2 и ВПУ-3 сократили до трех-четырех недель.

По данным Минэнерго Казахстана, объем потерянной в связи с этим добычи казахстанской нефти может составить около 320 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн тонн). Ущерб для Казахстана от повреждения терминалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может достичь 150 млрд тенге (около $340 млн).

КТК — международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и международных нефтегазовых компаний. Он эксплуатирует магистральный трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км и годовой мощностью 67 млн тонн нефти (приблизительно 700 тыс. баррелей в сутки). Около 80% нефти поступает с месторождений Западного Казахстана, остальное — от российских производителей. Перевалка на танкеры осуществляется в порту около Новороссийска.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.