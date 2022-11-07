Глобальное замедление. Экспорт Китая упал впервые с 2020 года 7 ноября, 15:40 Экспорт Китая упал впервые с 2020 года (Фото:facebook.com/worldeconomicforum7)

Экспорт Китая сократился в октябре впервые с 2020 года, что является признаком давления на экономику, все еще охваченной суровыми антивирусными мерами.

Как сообщает Financial Times, в прошлом месяце экспорт в долларовом выражении упал на 0,3% в годовом исчислении, в то время как экономисты прогнозировали рост на 4,5%. В последний раз показатель падал в мае 2020 года.

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Торговля Китая поддерживала его экономику на протяжении всей пандемии. Его экспорт резко возрос в 2020 и 2021 годах, поскольку мировые рынки переключились на покупку товаров, а не услуг. Но последние данные подчеркивают склонность Китая к глобальному замедлению, поскольку другие крупные экономики повышают процентные ставки для борьбы с ростом инфляции.

«Потребительские предпочтения за рубежом изменились, и снижение потребления товаров подрывает спрос на китайский экспорт», — сказал Хао Чжоу, главный экономист инвестиционного банка Guotai Junan International.

За три месяца до конца сентября экономика Китая выросла лишь на 3,9% в годовом исчислении, что ниже целевого показателя в 5,5%, который уже был самым низким за последние три десятилетия.

Пока большинство стран в значительной степени сняли ковидные ограничения, Китай придерживается строгой политики нулевого ковида. Стратегия, направленная на быстрое устранение всех вспышек коронавируса с помощью массового тестирования, изоляции и карантина для близких контактов с положительными случаями.

Блокировка крупных городов для сдерживания небольших вспышек болезни повлияла на потребительский спрос, а розничные продажи в сентябре выросли всего на 2,5%.



Более слабые, чем ожидалось, данные по торговле усиливают внутреннее давление на экономику Китая, поскольку политики пытаются сдержать общенациональное падение рынка недвижимости и ослабить влияние строгой политики нулевого ковида.

