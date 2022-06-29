А ведь Пекин и санкции не вводил. Китайский экспорт в России с февраля обрушился почти на 40% 29 июня, 17:04 Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:kremlin.ru)

Объем китайского экспорта в Россию с конца февраля по конец мая снизился на 38% по сравнению с показателями второй половины 2021 года.

При этом импорт из России в Китай за это же время вырос в полтора раза, до рекордной отметки $10,3 млрд. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на исследование Института мировой экономики Петерсона (PIIE) об эффективности санкций, введенных против России после вторжения в Украину.

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PIIE проанализировал данные по 54 странам мира, на которые в 2021 году приходилось почти 90% российского импорта.

За период с 24 февраля по 30 апреля объем экспорта в Россию резко сократился. По оценкам PIIE, экспорт в Россию из стран, которые ввели в отношении нее санкции, за этот период упал примерно на 60%. А из стран, которые не вводили санкции, — примерно на 40%. Лишь у 3 из 54 стран наблюдалось некоторое увеличение экспорта в Россию хотя бы в течение одного месяца с конца февраля, и эти повышения были незначительными. Эти три страны: Израиль, Узбекистан и Бразилия.

Данные по Китаю институт проанализировал до конца мая. КНР в 2021 году поставила четверть всего импорта России, больше, чем любая другая страна ($73 млрд).

После начала российской агрессии, отмечают в PIIE, Китай заявил, что продолжит поддерживать нормальные экономические отношения с РФ. Однако к концу мая экспорт китайской продукцию в Россию резко упал.

По словам авторов исследования, это может говорить о том, что Пекин остерегается помогать Москве, чтобы не лишиться доступа к американским и европейским технологиям и к рынкам, где он продает свою продукцию.

При этом Китай не отказывается полностью от торговли с Россией, и его импорт из России бьет рекорды. При этом почти 80% этого импорта составляют нефть и газ.

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