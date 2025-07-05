Это стало возможным благодаря лучшему планированию ремонтной кампании Энергоатома и росту потребления так называемой generation behind the meter, говорит энергетический эксперт Александр Визир NV Бизнес (Фото: Atmosfera)

Объемы поставок украинской электрической энергии за границу выросли до самого высокого уровня с осени 2022 года. Главные покупатели излишка — Венгрия, Польша, Словакия и Румыния

В июне 2025 года украинские электростанции экспортировали более 237 тысяч МВт-ч, что стало рекордом за последние полтора года. Параллельно импорт э/э в Украину сократился, а доступ к европейскому рынку вырос до 900 МВт.

Реклама

NV Бизнес рассказывает, каким образом это произошло.