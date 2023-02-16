Одесса, несмотря на войну, рассчитывает на проведение Экспо 2030 — глава общественного совета 16 февраля, 21:32 Модель выставочных павильонов (Фото:Kyiv Jewish Forum)

В Одессе уверены, что смогут с честью принять одно из главных мировых событий — Всемирную выставку Экспо 2030, которая принесет городу новые возможности, миллионные доходы и развитие одесского порта. Об этом во время выступления на Kyiv Jewish Forum сообщил глава президиума Общественного совета Экспо 2030-Одесса, председатель правления Банка Восток Вадим Мороховский.



Несмотря на полномасштабное вторжение России, Украина решила не отказываться от заявки на проведение выставки в Одессе, которая была подана еще в 2021 году. Событие намечено на апрель-октябрь 2030 года. Одно из лучших архитектурных бюро мира Zaha Hadid разработало план предстоящей выставки для Одессы.

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"Сегодня возле города есть более 200 гектаров незаселенной пустой территории. То есть не нужно никого отселять, не нужно ничего разрушать, а нужно только возводить. Таким образом, в Одессе может появиться новый микрорайон с современными технологиями», — прогнозирует Мороховский.

Члены архитектурного бюро смоделировали возможность переформатирования выставочных корпусов после окончания Экспо в крупные выставочные залы, больницы, кинотеатры, детские сады и творческие пространства.

«Это прыжок в будущее, который даст Одессе, городу, входящему в 50 крупнейших городов Европы, миллионные доходы и возможность создания современного микрорайона, в котором будут жить украинцы, одесситы и туристы, которых всегда было очень много», — уверен глава президиума общественного совета.

Среди кандидатов на проведение выставки также Пусан, Рим и Эр-Рияд. Столица государства-агрессора Москва отсеялась. Результаты голосования будут оглашены в ноябре 2023 года.

Нынешний Kyiv Jewish Forum проходит под лозунгом Stand with Ukraine. Форум инициирован президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса Борисом Ложкиным.

Партнером KJF этого года является ведущее еврейское мировое медиа Tablet. NV — среди медиапартнеров мероприятия.