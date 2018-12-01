Эксперты подсчитали, сколько миллиардов долларов теряет Украина из-за неэффективного управления Сегодня, 17:46 9 Цей матеріал також доступний українською Ежегодно Украина недополучает около $8,6 млрд Фото: Нацбанк/Flickr

Украина из-за неэффективного управления и недостаточного верховенства права в течение последних 5 лет недополучила около $70 млрд поступлений в бюджет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экономической стратегии (ЦЭС).

"Эта сумма больше всего украинского внешнего долга. То есть, проблему его обслуживания можно было бы решить за счет ликвидации только наибольших коррупционных схем", – подчеркнул исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский, цитирует его Интерфакс-Украина.

При этом данная сумма включает в себя только потери в сфере государственных финансов. И не отражает, сколько могла бы заработать экономика, частный сектор, например, за счет появления рынка земли, улучшения инфраструктуры или устранения "дыр" "черного" импорта-экспорта, добавил он.

Так, если бы Украина существенно усилила верховенство права, дополнительные поступления в госбюджет могли бы составить единоразово почти $27 млрд. Кроме того, ежегодно поступало бы еще по $8,6 млрд.

Г.Вышлинский отметил, что наибольшая сумма в структуре бюджетных потерь касается открытия рынка земли и уклонения от уплаты налогов при оплате труда. Прозрачный и полноценный рынок сельскохозяйственной земли вместо рынка аренды земельных участков открыл бы возможности для получения дополнительных $12,4 млрд в бюджет единоразово и $52 млн ежегодно, подсчитали аналитики ЦЭС. В то же время, за счет "теневого" рынка труда государство недополучает каждый год $6 млрд: $2,8 млрд грн –от единого социального взноса и $3,2 млрд – налога на доходы физических лиц.

"Ежегодно $6 млрд недополучает бюджет из-за теневой занятости. Из 16 млн официально занятого населения, 2,6 млн трудоустроенных работают или как ФОПы (хотя на самом деле являются занятыми), или получают зарплату "в конвертах". Причем, такую зарплату получает каждый третий. Еще около 23%, или 6 млн работающего населения, трудятся без оформления", – прокомментировала заместитель исполнительного директора ЦЭС Мария Репко.

Другой источник недопоступлений в бюджет – "токсичные" долги в портфелях Фонда гарантирования вкладов физических лиц, государственных банков, в том числе, Приватбанка. По словам Репко, из-за недостаточного верховенства права Украина может рассчитывать на возврат всего 60 млрд грн из 332 млрд грн проблемных активов в портфеле ФГВФЛ.

Наряду с этим, управление инфраструктурой может принести дополнительные $324 млн, если будет введена плата за проезд грузовиков автодорогами государственного значения, а также $1 млрд ежегодно от государственно-частного партнерства.

Помимо этого, $1 млрд Украина теряет из-за "серого" импорта товаров - в целом его объем эксперты оценили в более чем $4 млрд.

Как отметил заместитель исполнительного директора ЦЭС Дмитрий Яблоновский, оценка предложенных к продаже 53 государственных компаний из списка "большой" приватизации по мультипликатору стран с лучшим верховенством права и управлением составила бы $5,9 млрд, тогда как при нынешнем уровне верховенства права продажа их может принести госбюджету $4,2 млрд.

"Теневые" отрасли, такие как добыча янтаря, незаконная рубка леса, игорный бизнес, при условии их легализации могут дать $200-400 млн поступлений в бюджет по наиболее консервативным прогнозам, отмечают исследователи.

"Например, годовой оборот игорного бизнеса оценивается в 40 млрд грн… Если допустить, что этот объем рос вместе с ростом ВВП, то получится, что мы недополучаем от 4 млрд грн до 10 млрд грн налогов от игорного бизнеса", – отметила Репко.