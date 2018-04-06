Эксперты оценили рост ВВП в 2018 году и дали прогноз на 2019-2021 годы - МЭРТ

Украинская экономика в 2018 году вырастет на 3,2%

Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 снова ускорится – до 3,3%.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе обнародованном Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ), передает Интерфакс-Украина.

В обновленном консенсус-прогнозе отмечается, что инфляция в следующем году составит 8%, в 2020-м – 6,8%.

Также в нем впервые присутствуют показатели для 2021 года. Так, эксперты ожидают ускорения роста ВВП до 4% при снижении инфляции до 6,4%.

Отметим, что в сентябре прошлого года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3% при инфляции 8%, в 2019 году – на 3,6% при инфляции 5,9% и в 2020 году – на 4% при инфляции 5%.

Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch также прогнозировало рост ВВП Украины на 3,2% в 2018 году. При этом, в 2019 году агентство прогнозирует рост на 3,7%.

Отметим, что ранее в МЭРТ заявляли, что рост ВВП Украины в 2017 году составил 2,2% против 2,3% за 2016 год.