Экс-замминистра финансов заявила об угрозе международного скандала при введении налога на выведенный капитал

Налог на выведен капитал противоречит международному праву, и это может привести к международному скандалу.

Об этом заявила экс-заместитель министра финансов Елена Макеева в эфире Радио НВ.

"В один день более 70 соглашений двойного налогообложения будут денонсированы, и это международный скандал. Не может страна в одностороннем порядке расторгнуть эти договора. Никто не принимает во внимание международные аспекты", - сказала она.

Макеева считает, что введение данного налога не решит проблему с неуплатой налогов в Украине.

"Те, кто не платил налогов не будет их платить и в дальнейшем. Теневая экономика очень большая в Украине. На сегодняшний день упрощенная система налогообложения выгоднее, чем налог на выведен капитал. Я не верю в то, что начнут платить налоги", - добавила экс-заместитель министра финансов.

Кроме того, она считает, что власть должна искать программы, которые будут давать кредиты бизнесу. Также она выступила против введения налоговой амнистии.

Нагадаємо, на початку грудня 2017 року Порошенко заявив, що введення податку на виведений капітал в 2018 році відміняється. Податок введуть в 2019 році.

Пізніше в ГФС заявляли про 80-мільярдні збитки після введення податку на виведений капітал.

У ДФС також відзначали, що платниками податку на виведений капітал є виключно юридичні особи. При цьому, фізичних осіб-підприємців даний податок не стосується.

12 березня 2018 року Європейська бізнес-асоціація заявила, що стурбована оподаткуванням на виведений капітал (НВК) господарських операцій, здійснюваних на звичайних ринкових умовах.

У березні в МВФ розповіли про ризики для України від введення податку на виведений капітал. Крым того, фонд рекомендував не вносити на розгляд Верховної Ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

В мае, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина назвала причины блокировки МВФ налога на выведен капитал