Экс-руководителю ГФС готовятся объявить подозрение – СМИ

Антикоррупционные органы намерены в ближайшее время сообщить о подозрении бывшему исполняющему обязанности (и.о.) главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану.
Об этом сообщил источник в следствии, передают Українські новини.
"Будет сообщено в ближайшее время (о подозрении)", – сказал собеседник.
Дата вручения еще не определена, но это может прозойти уже на следующей неделе, добавил он.
Продану будет сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
По информации агентства, правоохранительные органы расследуют дело о незаконном обогащении Продана. В частности, его в начале сентября якобы вызывали на допрос в связи с возможным приобретением недвижимости в Турции.
Напомним, 5 сентября Кабмин уволил Продана, формальной причиной стало заявление по собственному желанию. Правительство объявило конкурс на должность главы ГФС.
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