Экс-руководитель Укрзализныци стал министром государственного имущества Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Войцех Балчун стал новым министром государственного имущества страны после перестановок в правительстве.

Об этом пишет издание money.pl.

До сих пор он занимал должность президента Агентства промышленного развития Польши.

Ранее в Польше он руководил банком PKO BP и был президентом правления PKP Cargo (2008−2013), второго по величине железнодорожного перевозчика в Европе, реструктуризировал компанию, определил ее стратегию развития и успешно вывел ее на фондовую биржу, пишет money.pl.

В 2016—2017 годах Бальчун занимал должность председателя правления Укрзализныци.

Как сообщалось, в 2023 году стало известно, что Войцех Бальчун, экс-глава правления Укрзализныци, начал консультировать польские компании, которые участвуют в проектах восстановления Украины.

Также Войцех Бальчун владел долей в компании Аурум Полонез, которая добывает янтарь на крупном месторождении в Ровенской области. Совладельцем он стал в сентябре 2020 года.

Войцех Бальчун возглавил Укрзализныцю в 2016 году. В отставку с должности главы Укрзализныци Бальчун подал в августе 2017 года. Комментируя деятельность Бальчуна на посту главы Укрзализныци в Генпрокуратуре заявляли, что он «самоустранился от своих непосредственных обязанностей и не занимался эффективным управлением предприятием».