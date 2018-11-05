Экс-руководитель ЕБРР возглавил набсовет оператора энергосистемы Украины

Экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер возглавил наблюдательный совет Укрэнерго. Его заместителем избран заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир.

Соответствующее решение принято на первом заседании набсовета 2-3 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, НС подтвердил полномочия Всеволода Ковальчука как временно исполняющего обязанности директора Укрэнерго и определил график своих заседаний на этот и следующий год.

Перед заседанием все отобранные по результатам утвержденного Кабинетом министров конкурсного отбора члены совета подписали соответствующие контракты с компанией.

Набсовет создал комитеты по аудиту, по назначениям и определению вознаграждения должностным лицам, по инвестициям и стратегии, регуляторный комитет и назначил их руководителей.

Согласно уставу компании, набсовет согласовывает стратегию ее развития, годовой финансовый план, контролирует финансово-хозяйственную деятельность, утверждает положения о регулировании деятельности, принимает решение о выпуске и размещении ценных бумаг (кроме акций), выбирает независимых и внутренних аудиторов и оценщика имущества, формирует основы корпоративной и социальной ответственности, а также антикоррупционную политику предприятия.

Напомним, что Кабинет министров в середине ноября прошлого года начал корпоратизации Укрэнерго, изменив форму предприятия - из государственного в частное акционерное общество (ЧАО). Все 100% акций Укрэнерго по-прежнему принадлежат государству.

Укренерго осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.