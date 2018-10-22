Экс-министр финансов США объяснил, как Украине быть фискально ответственной страной

Украине нужно прекратить субсидировать энергетику, повысить цены на газ для того, чтобы быть успешной и фискально ответственной страной.

Об этом в интервью НВ заявил экс-министр финансов США Ларри Саммерс.

"В этом вопросе я согласен с Международным валютным фондом. Сократите расходы, и сможете привлекать деньги в долг по более низким ставкам. Рейтинговые агентства быстро реагируют своими прогнозами на улучшение бюджетных показателей", - рассказал он.

Кроме того, по словам Саммерса, Украине нужно снизить государственный долг, так как страна платит примерно 8% от суммы валютного долга в качестве купона.

"Я был вовлечен в процесс реструктуризации госдолга украинского правительства в 2015‑м, когда во главе Минфина была Наталия Яресько. Украина должна научиться быть фискально ответственной. Сейчас самое время это сделать...70% ВВП дорогого государственного долга — тяжелая ноша для бюджета”, - считает Саммерс.

Отметим, что МВФ прогнозирует снижение уровня совокупного государственного и гарантированного долга Украины до 53% ВВП к концу 2023 года.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз относительно уровня государственного и гарантированного государством долга в 2018 году до 67,2% с 75,1% ВВП, до 64,8 с 73,5% ВВП в 2019-м и до 62,4% с 68,4% ВВП в 2020-м.

На конец первого полугодия 2018 года государственный долг составлял 1,7 трлн грн, или $66,1 млрд, в том числе внешний – $37,5 млрд, а совокупный – почти 2 трлн грн, или $76,3 млрд.

Правительство Украины в конце августа этого года пересмотрело среднесрочную стратегию управления государственным долгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга в отношении к ВВП, в частности, о снижении его до 60% ВВП к концу текущего долга вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП. Документ предполагает до конца следующего года достичь 52% и до конца 2020 года иметь долг не более 49% ВВП.

Читайте интервью с Ларри Саммерсом в свежем номере журнала Новое Время – №38 от 18 октября 2018 года.