Экс-глава Укрэксимбанка, попавший в скандал с журналистами, получил должность в госкомпании 12 ноября, 19:40 Бывший глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер (Фото:JSC Ukreximbank / Facebook)

Наблюдательный совет ЧАО Украинская финансовая жилищная компания назначила скандального банкира Евгения Мецгера главой правления.

Об этом говорится на сайте Укрфинжилья.



Отмечено, что такое решение наблюдательный совет общества принял 11 ноября на своем заседании.



Кроме этого, первым заместителем председателя правления ЧАО Укрфинжилье избран Дмитрий Вербицкий.



Видео дня

4 октября 2021 года журналисты Схем сообщили о нападении во время съемки интервью с главой правления банка Евгением Мецгером, поскольку ему «не понравился один из вопросов». Они заявили, что на них напали охранники, которые забрали карты памяти, удалив записанное видео.



Охрана отобрала технику и ушла, оставив журналистов в компании Мецгера, директора департамента информационной политики Владимира Пикалова и еще одного сотрудника банка. Репортер Кирилл Овсяный записал на диктофон то, что происходит, а после инцидента вызвал полицию, заявив о препятствовании журналистской деятельности. Полиция открыла уголовное производство, а наблюдательный совет — проверку.



Вскоре Схемы опубликовали видео нападения, которое удалось восстановить после удаления сотрудниками Укрэксимбанка. В частности, на видео зафиксировано, как Мецгер дает указание забрать у журналистов технику, «забрать кассеты» и «вычистить все это г*вно». Также на видео показан момент нападения на оператора Александра Мазура.



Офис президента выступил за отстранение главы Укрэксимбанка. После этого Мецгер заявил, что напишет заявление о сложении полномочий на время проведения следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке. Наблюдательный совет Укрэксимбанка отстранил его на время проведения проверки.



11 октября 2021 года Мецгер написал заявление на увольнение с должности.

