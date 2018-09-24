Экономике Украины ухудшили прогноз роста

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Консенсус-прогноз от МЭРТ показал более пессимистические оценки роста ВВП
Фото: Нацбанк/Flickr

Консенсус-прогноз от МЭРТ показал более пессимистические оценки роста ВВП

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,1%, при этом инфляция составит 9,5% в годовом выражении (декабрь к декабрю). В следующем 2019 году рост экономики  незначительно замедлится до 3,0% с инфляцией в 7,4%.

Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе, обнародованном на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

При этом в дальнейшем, в 2020-2021 годах, рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,1% и 3,9%,

В апреле этого года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3,2% при инфляции 9,7%, в 2019 году – на 3,1% при инфляции 8%. Рост экономики в 2020 году оценивался ими в апреле на уровне 3,3%, а в 2021 году – 4%.

Опрошенные МЭРТ аналитики также ожидают снижения курса гривни к концу этого года до 29,6 грн/$, к концу следующего – до 30,6 грн/$. По их оценкам, небольшая девальвация национальной валюты продолжится и в последующие два года: до 32 грн/$ на конец 2020 года и 33,2 грн/$ – на конец 2021 года.

Минимальные и максимальные оценки курса на следующий год составляют соответственно 29,4 грн/$ и 34 грн/$, на 2020 год – 30,2 грн/$ и 37 грн/$, а на 2021 год – 30,7 грн/$ и 40 грн/$.

Консенсус-прогноз – усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны МЭРТ как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Напомним, согласно последним данным Госстата, рост экономики Украины ускорился до 3,8% по итогам второго квартала в сравнении с 3,1% в первом квартале. За 2017 год рост ВВП ускорился до 2,5% с 2,3% годом ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%.

Напомним, что ранее Международный валютный фонд  сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%).

Всемирный банк оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 года на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время Банк предупредил, что прогноз экономического роста в 2018 году предусматривает реализацию Украиной в ближайшие месяцы отложенных реформ.

В свою очередь Национальный банк Украины прогнозирует ускорение роста экономики до 3,4% в этом году.

Проект госбюджета-2019 предполагает рост ВВП Украины на 3% при инфляции 7,4%.

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