Экономика Украины выросла, завод Порошенко стал российским и другие главные новости бизнеса

ТОП главных новостей бизнеса за 2 февраля от НВ Бизнес.

Бизнес подал рекордное количество жалоб

В 2017 году Совет бизнес-омбудсмена получил на рассмотрение 1638 жалоб от предпринимателей из всех областей Украины и закрыл 1042 расследования – это вдвое больше, чем в 2016 году.

Чаще всего бизнес жаловался на действия налоговых (61%) и правоохранительных органов (12%), государственных регуляторов (9%) и органов местного самоуправления (5%), а также таможни (3%). В сумме эти вопросы составили 90% всех обращений.

Почти три четверти жалоб поступили от малого и среднего бизнеса.

НБУ оценил рост экономики Украины в 2,1%

Национальный банк Украины (НБУ) оценил рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году в 2,1%, сообщается в инфляционном отчете НБУ.

В отчете отмечается, что негативное влияние от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями (НКТ) на реальный ВВП в 2017 году оказался ниже, чем ожидалось в начале года – 0,9 процентного пункта (п.п.) в сравнении с 1,3 п.п.

Причиной в НБУ называют быструю переориентацию металлургических предприятий на новые источники поставок сырья на фоне улучшения внешней конъюнктуры и роста внутреннего спроса.

Крымский завод Порошенко стал российским

Правительство Российской Федерации передало в госсобственность Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, которое опубликовано на сайте правительства РФ.

В России также отмечают, что завод будет выполнять работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности РФ, в том числе является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов российского флота.

Украина решила занять у Китая $7 млрд на инфраструктуру

Кабинет министров Украины намерен заключить с Китаем рамочное кредитное соглашение по ряду инфраструктурных проектов общей стоимостью $7 млрд.

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, уже подписаны контракты на €200 млн с двумя китайскими компаниями по строительству дорог в Украине в 2018 году, а также ожидается подписание контракта относительно строительства моста около Кременчуга.

Крупнейший производитель курятины в Украине отверг обвинения в "курином заговоре"

Владелец агрохолдинга Мироновский хлебопродукт (МХП) Юрий Косюк заявил, что рост цены курятины произошел из-за рыночного спроса. Он также отрицает, что производители курятины в сговоре подняли цены на свой продукт в Украине.

"О каком сговоре может идти речь, если мы вусмерть конкурируем с внутренними производителями, с европейскими и мировыми производителями. Без пошлины в Украину может заезжать как европейская курица, так и американская. О каком сговоре можно говорить?" – сказал он.





Такими были главные деловые новости пятницы.