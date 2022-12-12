Валютный рынок, блекауты, вакансии. Рост цен в мире замедляется, бизнес страдает из-за перебоев с электричеством — главное из отчета НБУ

12 декабря, 15:31
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Украинская экономика приспосабливается к войне (Фото:НБУ)

Украинская экономика приспосабливается к войне (Фото:НБУ)

Мировая инфляция начала замедляться из-за экономического падения, вызванного сокращением экономики Китая и вторжением России в Украину. Ракетные удары по энергетическим объектам негативно повлияли на украинский бизнес и экономику. 10 выводов НБУ.

Национальный банк Украины обнародовал ежемесячный макроэкономический и монетарный обзор. НВ Бизнес выбрал из него 10 главных тезисов.

Падение китайской экономики и война России против Украины — рост цен в мире замедляется

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Экономическая активность показывает наиболее стремительное падение с момента мирового финансового кризиса (за исключением карантинных периодов из-за пандемии). Причиной такого тренда стало замедление китайской экономики из-за политики нулевой толерантности к COVID-19 и вторжения России в Украину.

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Поэтому деловые настроения оставались исторически отрицательными, объем новых заказов сократился, а спрос продолжал стремительно сужаться.

«Сокращение спроса из-за уменьшения новых заказов сыграло важную роль в снижении давления на цепи поставки. В отдельных странах сроки выполнения заказов поставщиками даже улучшились, впервые с начала пандемии», — отмечается в отчете НБУ.

В общей сложности из 37 стран основных торговых партнеров Украины, по которым ведется мониторинг НБУ, почти в половине зафиксировано замедление инфляции.

НБУ

Фото: НБУ
Редактор: Петр Шевченко

Теги:   Экономика НБУ Золотовалютные резервы Наличные Блэкаут Война России против Украины

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