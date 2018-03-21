Экономика Украины в 2017 году выросла на 2,5%

Рост ВВП Украины в 2017 году оказался лучше предварительных оценок

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году ускорился и составил 2,5%, тогда как рост за предыдущий 2016-йгод составлял 2,4%.

Об этом свидетельствуют уточненные данные Государственной службы статистики (Госстата).

Номинальный ВВП Украины в 2017 году составил 2 млрд 982,9 млрд грн.

В расчете на душу населения ВВП составил 70,21 тыс. грн.

Отметим, ранее Госстат сообщил, что в 2017 году рост ВВП составил 2,2% по предварительным данным. При этом поквартальный рост ВВП постепенно замедлялся - с 2,5% в первом квартале до 2,3% во втором и 2,1% - в третьем, и 1,8% в последнем, четвертом квартале.

По уточненным данным Госстата, в октябре-декабре 2017 года реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 894 млрд грн (в фактических ценах).

В сравнении с 3-м кварталом 2017 года с учетом сезонного фактора ВВП повысился на 0,5%.

ВВП за первый квартал 2017 года повысился на 2,8% до 591 млрд грн, за второй квартал 2017 года повысился на 2,6% до 664,8 млрд грн, за третий квартал 2017 года повысился на 2,4% до 833,1 млрд грн.

Данные Госстата приведены в фактических ценах, без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) оценил рост реального ВВП Украины в 2017 году в 2,1%.

Напомним, что в 2016 году украинская экономика выросла на 2,3% после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% - в 2014 году.