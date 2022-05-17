Сколько стоит перемирие. Как упадет экономика Украины, если война не закончится до конца года — Фиала 17 мая, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Томаш Фиала, глава инвесткомпании Dragon Capital (Фото:dragon-capital.com)

ВВП Украины в 2022 году упадет на 39% при затяжной войне до конца года, а при перемирии — на 20%.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил глава группы Dragon Capital (является владельцем сайта NV, журнала НВ и Радио НВ) Томаш Фиала на конференции Global Outlook: Economic Frontline, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

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«Это будет большой удар по экономике — ее потери будут составлять 39% ВВП, если не будет перемирия, и война будет длиться весь год. Если же будет перемирие, то прогнозируем спад экономики на 20%».

Говоря о прогнозируемой девальвации гривны, Фиала отметил, что определенная девальвация будет, но не слишком драматична: инфляция в Украине ожидается на уровне 20% в 2022 году.

Фиала отметил, что Dragon Capital не ожидает в этом году возвращения своих инвестиций, но планирует повысить зарплаты после их снижения в результате полномасштабной войны России против Украины.

«Три наших склада попали под бомбежку и почти полностью сгорели», — отметил Фиала.

Он отметил, что благодаря успехам украинской армии Dragon Capital удалось перезапустить работу.

«Вообще по всей Украине, даже на востоке, все работает. Возможности отличаются: наименьший уровень возобновления работы — 30−40%, но в основном это 70% довоенной деятельности», — отметил Фиала.

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