Все будет хуже, чем казалось в марте. ЕБРР пересмотрел прогноз падения украинской экономики 10 мая, 11:23 Цей матеріал також доступний українською ЕБРР обновил прогноз относительно ВВП Украины в 2022—2023 годах (Фото:ebrd.com)

Падение ВВП Украины в 2022 году из-за российского вторжения составит 30%, а не 20%, как прогнозировалось в марте.

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Об этом говорится в обновленном прогнозе, опубликованном Европейским банком реконструкции и развития 10 мая.

В 2023 году ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины на 25%, вместо 23% ранее.

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«Ожидается, что ВВП снизится на 30% в 2022 году, после чего в 2023 году последует его увеличение на 25%, если предположить, что масштабные усилия по восстановлению будут иметь место», — сообщает ЕБРР.

Такой прогноз, в случае его осуществления, означает, что по итогам 2023 года ВВП Украины будет на 12,5% ниже, чем на начало 2022 года.

Падение ВВП РФ в 2022 году составит 10% (прогноз не изменился), а в 2023 году банк прогнозирует нулевую динамику.

ВВП Беларуси, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 4% (в марте банк прогнозировал снижение белорусской экономики в этом году на 3%). В 2023 году ожидается нулевая динамика экономики (прогноз не изменился с марта).

Ранее сообщалось, что Всемирный банк, который до войны ожидал рост украинской экономики в 2022 году на 3,2%, теперь прогнозирует ее падение на 45,1%. Согласно его докладу от начала апреля, в 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, что также хуже прежних ожиданий в 3,5%.

НБУ прогнозирует снижение ВВП страны в 2022 году минимум на треть, отказываясь от более детальных оценок. МВФ ожидает спада на 35% в этом году, также не давая прогнозов на будущее.

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