Ростом это назвать тяжело. Экономика еврозоны и Евросоюза не оправдала ожиданий, Германия стагнирует 28 апреля, 15:28 Экономика ЕС и еврозоны не порадовала темпами роста в начале 2023 года (Фото:Capri23auto / pixabay)

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2023 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом со ссылкой на предварительные данные Статистического управления ЕС сообщает Интерфакс-Украина.

При этом в годовом выражении (аналогичный период 2023 года к аналогичному 2022-го) объем ВВП еврозоны увеличился на 1,3%.

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Аналитики в среднем прогнозировали повышение ВВП на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,4% в годовом.

При этом экономика Евросоюза в первом квартале 2023 года увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% относительно января-марта 2022 года.

ВВП Германии не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, Франции — увеличился на 0,2%, Италии и Испании — на 0,5%.

Ранее сообщалось, что инфляция в Евросоюзе замедлилась, но до целевого показателя еще далеко.