Правительство страны агрессора рассчитывает на экономический рост на 7% за 2026−2028 годы (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.

Согласно документу, в 2026 ожидается рост ВВП страны-агрессора на 1,3%, и на 7% за три года.

Планируется, что доходы федерального бюджета в 2026 г. составят 40,28 трлн руб. ($480 млрд — здесь и далее перерасчет по актуальному на 29 сентября курсу, ред.), расходы — 44,07 трлн руб. ($530 млрд), дефицит — 3,79 трлн руб. ($46 млрд), сообщает Интерфакс.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2027 г. установлен в сумме 37,43 трлн руб. ($450 млрд), внешнего — $66,8 млрд (или 59,1 млрд евро).

При этом, как заявил глава минфина РФ Антон Силуанов, расходы на оборону в 2026 г. сохранятся на уровне 2025-го.

В 2027 г. доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме 42,91 трлн руб. ($540 млрд), в том числе дополнительные нефтегазовые доходы — 342,1 млрд руб. ($4,12 млрд) (выделено нами, — ред.) Расходы составят 46,96 трлн руб. ($570 млрд). Дефицит запланирован на уровне 3,19 трлн руб. ($38 млрд).

В 2028 г. доходы федерального бюджета предусмотрены в объеме 45,87 трлн руб. ($550 млрд), в том числе дополнительные нефтегазовые доходы — 782,6 млрд руб. ($9,42 млрд). Расходы определены в сумме 49,38 трлн руб. ($590 млрд). Дефицит федерального бюджета составит 3,51 трлн руб. ($42 млрд).

Ранее сообщалось, что по данным Службы внешней разведки Украины, РФ не сможет выйти из войны без обвала экономики.