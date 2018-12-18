Экономика, образование и оборона. Гройсман назвал приоритеты правительства на 2019 год Сегодня, 15:01 24 Цей матеріал також доступний українською Гройсман назвал главные приоритеты правительства на 2019 год на заседании Кабмина 18 декабря Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина 18 декабря назвал главные приоритеты правительства на 2019 год.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Первым приоритетом Гройсман назвал экономический рост.

В частности, чтобы улучшить бизнес-климат, планируется проводить ежеквартальные дерегуляционные заседания правительства, ввести единые счета для упрощения уплаты налогов, установить таможенные сканеры на границе и запустить веб-портал Единое окно для таможенного оформления товаров.

В сфере управления госактивами и публичных закупок запланированы ввод нового корпоративного управления на стратегических предприятиях, перевод малой приватизации в систему ProZorro.Продажи, создание сети централизованных закупочных организаций и результативная большая приватизация.

В сфере промышленности и инноваций планируется создание индустриальных парков (территория, выделенная при планировании городов для промышленного развития - ред.), внедрение энергоменеджмента на промышленных предприятиях, создание сети центров поддержки инноваций, предоставление доступа к патентной информации.

В агропромышленном комплексе запланировано увеличение доли фермерских хозяйств до 10%, увеличение объема помощи для технического переоснащения до 5,5 млрд грн, целевая поддержка животноводов.

С целью достижения энергетической независимости планируется вводить электронные торги по продаже спецразрешений, развивать полноценный рынок газа и электроэнергии, осуществить анбандлинг "газового и энергетического монополистов", диверсифицировать источники поставок ядерного топлива.

В сфере ЖКХ должен быть реализован проект Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в 11 городах.

Чтобы развивать транспортную инфраструктуру, планируется увеличить государственный дорожный фонд до 55 млрд грн, реализовать программу установки новых объектов освещения и строительства переходов на дорогах, обновить и электрифицировать железнодорожные пути и подвижной состав. Планируется также реализовать пилотный проект по установке площадок взвешивания в движении.

По словам премьера, вторым приоритетом правительства является эффективное самоуправление.

В частности, планируется переход на среднесрочное бюджетное планирование, кадровое усиление министерств специалистами по вопросам реформ, внедрение электронной системы управления человеческими ресурсами на государственной службе, внедрение интегрированной системы электронной идентификации.

Третий приоритет правительства - развитие человеческого капитала.

Для этого в рамках программы Новая украинская школа запланировано обновление содержания базового среднего образования и внедрение нового государственного стандарта, создание электронных образовательных ресурсов, сети инклюзивных ресурсных центров.

В области профтехобразования и образования взрослых планируется ввести принципы дуальности вместе с работодателями, обновить учебную базу, обеспечить новую квалификацию преподавателей и предоставить доступ к образованию в любом возрасте.

В рамках медицинской реформы запланировано с 1 января 2019 года профинансировать начальное звено по принципу "деньги ходят за пациентом", продолжить реализацию программы Доступные лекарства, внедрить программу Доступная диагностика - 54 вида исследований, реализовать пилотную программу Новая "скорая", достроить вторую очередь Охматдета и развить сеть кардиоцентров и больниц в регионах.

В сфере социальной защиты запланировано обеспечение автоматического перерасчета пенсий ежегодно, рассмотрение возможности учета большого стажа при рассчете пенсий, обеспечение монетизации субсидий и детенизации зарплат.

Четвертым приоритетом Кабмина является верховенство права и борьбу с коррупцией.

В частности, планируется старт работы Антикоррупционного суда, формирование лаборатории киберкриминалистики в рамках агентства АРМА, обеспечение полноценной работы ГБР.

Пятым приоритетом правительства Гройсман назвал оборону и безопасность.

Запланировано реформирование структуры органов управления ВСУ по принципам НАТО, создание 436 территориальных центров комплектования резерва, улучшение обеспечения военной медицины транспортом, а армии - военной техникой и вооружением. Кроме того, планируется строительство международного центра подготовки Нацгвардии и приобретение беспилотных авиакомплексов для Нацгвардии.

В области безопасности планируется внедрение фотофиксации нарушений на дорогах, обеспечения ГСЧС пожарно-спасательной техникой, а МВД - вертолетами.