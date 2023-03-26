Украина больше не будет прибегать к «опасной» печати денег — глава НБУ 26 марта, 21:30 Глава Национального банка Украины Андрей Пышный (Фото:Андрей Пышный/Facebook)

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег для финансирования государственных расходов, добавив, что «открытый конфликт» с правительством по этому вопросу был разрешен.

Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times.

По словам Пышного, печать дополнительных миллиардов гривен, как это произошло в прошлом году, «создало огромные риски для макрофинансовой стабильности», но это был вынужденный шаг для закрытия дефицита в бюджете страны.

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«Это было быстрое «лечение», но очень опасное «, — отметил глава НБУ.

Издание отметило, что Министерство финансов Украины тогда не желало вместо этого использовать внутренние рынки облигаций или увеличивать доходы.

С тех пор оно изменило курс, прокладывая путь к кредиту в размере 15,6 миллиарда долларов, согласованного недавно между МВФ и Киевом.

Отмечается, что прекращение массовой печати национальной валюты, использование внутренних рынков облигаций и меры по увеличению налоговых поступлений были заложены в соглашение с МВФ.

Издание добавило, что экономисты опасались, что Украина может попасть в гиперинфляционную спираль в прошлом году из-за печати денег, чтобы компенсировать задержку выплаты финансовой помощи от ЕС.