Прогнозы остаются пессимистическими. Экономика Китая в последнем квартале выросла выше, чем ожидалось 18 апреля, 11:51 Такая экономическая активность страны обусловлена увеличением расходов домохозяйств и ростом производственной активности (Фото:johnnycui/pixabay)

Экономика Китая в первые три месяца 2023 благодаря выходу из жестких ограничений, связанных с пандемией Covid-19, выросла быстрее, чем ожидалось — на 4,5%.

Как сообщает Reuters, результат превысил прогнозы аналитиков по росту на 4,0% и стал сильнейшим приростом за последний год.



Такая экономическая активность в стране обусловлена увеличением затрат домохозяйств и ростом производственной активности.

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Розничные продажи, согласно данным за март, увеличились на 10,6% по сравнению с предыдущим годом. Промышленное производство выросло на 3,9%. С открытием страны для иностранцев набирает обороты и авиационная отрасль. В марте было совершено более 45 миллионов пассажирских авиаперевозок, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Главный экономист Hang Seng Bank Дан Ван рассказал BBC, что Китай вряд ли сможет сохранить такой темп, поскольку мировая экономика замедляется, а не ускоряется. Китайские власти, отмечает аналитик, пообещали увеличить поддержку экономики и обуздать безработицу, но меры, которые они могут принять, крайне ограничены.

В прошлом году рост ВВП Китая упал до одного из самых низких уровней почти за полвека из-за карантина — ВВП Китая вырос на 3%, почти вдвое ниже официального прогноза. В предыдущем квартале рост ВВП составил 2,9%.



Численность населения страны в 2022 году снизилась на 850 тыс. человек и составила 1,411 млрд. против 1,412 млрд. в 2021 году.

В прошлом месяце Китай обнародовал целевой показатель роста ВВП на 2023 год в пределах около 5%, тогда как задекларированная на 2022 год цель в 5,5% не была достигнута и годовой экономический рост составил всего 3%.

Ранее сообщалось, что возобновление экономической активности Китая подтолкнуло акции Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) к рекордной отметке. Рост подразделения в Китае составил двузначный процент.