Россияне колонизируют Грузию. Пять фактов об экономике страны, теряющей шансы на евроинтеграцию 20 марта, 08:40 Эксклюзив NV Россия вливает в экономику Грузии миллиарды долларов (Фото:forsal.pl)

ВВП Грузии в 2022 году вырос на 10%, из которых 2−3 п.п. — вклад России. Сколько средств из-за войны в Украине заработала страна, власть которой стала дружественной Кремлю, а общество все еще готово физически бороться за гражданские права?

8 августа 2008 г. в Грузии началась пятидневная война: Россия поддержала сепаратистские настроения Южной Осетии, как и Абхазии. Грузия, возглавляемая тогда Михеилом Саакашвили, разорвала дипломатические отношения с Россией. Российские самолеты бомбили мирные города, а танки агрессора остановились в 60 км от Тбилиси.

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Через 14 лет грузины, кажется, забывают о прошедшей войне. Российские туристы уже давно отдыхают в Батуми, куда часто приезжают на автомобилях, дегустируют вина в Алазанской долине и наслаждаются отдыхом в знаменитых серных банях в Тбилиси.

Грузия не присоединилась к санкциям США, ЕС и G-7 против России, которая 24 февраля 2022 начала полномасштабное вторжение в Украину. И такой нейтралитет оказался выгодным делом.

К примеру, в прошлом году ВВП страны вырос на 10%. По оценкам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращея, 2−3 п.п. к этому добавило именно сотрудничество с Россией. МВФ прогнозировал рост экономики страны на 5,9% в прошлом году.

«Мы видим, насколько Грузия, как и практически все другие страны, испытывает давление со стороны Запада, которое требует открыто и публично присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, это вызывает уважение», — похвалил руководство страны в январе глава МИД России Сергей Лавров. Впрочем, в Тбилиси пока не рискуют возобновлять прямые рейсы со страной-оккупантом.

В начале марта в Грузии вспыхнули акции протеста. А все из-за законопроекта об иностранных агентах — похожий уже действует в России, где даже абсолютно безопасные для режима оппозиционные деятели объявляются иностранными агентами. Парламент Грузии поддержал документ в первом чтении, но против выступили граждане страны. Протестующие, заполонившие собой улицы, поджигали российские флаги. После нескольких дней жестоких протестов грузинское руководство отозвало скандальный документ. Столкновения, наконец, сошли на нет — оппозиции пока не удалось изменить курс страны. В тяжелом состоянии в грузинской тюрьме находится и Михеил Саакашвили.

Сколько Грузии принесло сотрудничество с Россией? Для NV Бизнес главные макроэкономические показатели страны подсчитал Александр Паращий.

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